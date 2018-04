Hernán Lacunza, aseguró este jueves que en la negociación salarial con los gremios docentes el Gobierno ofrece “lo que puede y no lo que quiere”, y resaltó que la propuesta formulada este miércoles al sector durante la reunión paritaria llega al 18,3%.

En declaraciones formuladas a radio Continental, el funcionario explicó que en el encuentro llevado a cabo ayer con los gremios se ofreció una propuesta de aumento que llega al “18,3% este año” y añadió que “creemos que eso superará la pauta inflacionaria”.

Apuntó que “si hubiera un imponderable podríamos volver a discutirlo en el último trimestre del año porque incluimos la posibilidad de una cláusula de revisión”.

Lacunza expresó que “el nivel salarial promedio de un docente es 24 mil pesos”, reconoció que le gustaría que el salario docente sea mayor, pero planteó que "la provincia está en déficit" y manifestó que que por esa razón desde el Ejecutivo "ofrecemos lo que podemos, no lo que queremos".

"Un gobierno no paga los sueldos que quiere sino los que puede; el dinero no es mío ni de la gobernadora, es de los contribuyentes", señaló y dijo que "la provincia tiene déficit, entonces, para pagar mejores sueldos tenemos que aumentar impuestos, aumentar la deuda o dejar de hacer puentes. No hay más magia que eso".

Evaluó que "los paros son inconducentes" y recordó que en 2017 se perdieron por huelgas 17 días de clase.

En esa misma línea, el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, lamentó que el paro “sea una herramienta de presión” cuando la provincia llevó a cabo 15 reuniones “con seis propuestas salariales y no hay acuerdo”.

"Estamos buscando una diagonal que nos acerque al acuerdo”, aseveró en declaraciones a radio Milenium.

Sostuvo que los gremios docentes “quieren un 20% de aumento, un 4% retroactivo de 2016, una cláusula más parecida a una gatillo, cuando nosotros ofrecemos una de revisión, no quieren hablar de presentismo y están en contra del plus por capacitación”.

"Los gremios exigen mucho más de lo que debieran, porque después tienden a encontrar un acuerdo en el medio”, analizó y apuntó que esperan “que no haya otra intencionalidad que la representar a los docentes”.

Recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que les otorgará un adelanto a cuenta y en ese sentido, expuso que “con poco más de la mitad de los trabajadores de la provincia ya hubo un acuerdo, porque esos gremios entienden que es una buena oferta”.

"Nosotros creemos que la herramienta para salir de este conflicto es el diálogo haciendo las mejores propuestas. Mientras haya voluntad de diálogo vamos a seguir acá, aún pensando que el paro no es una buena herramienta para nadie”, finalizó Suárez.