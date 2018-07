El presidente Mauricio Macri encabezó la presentación de una nueva línea de producción para la fabricación de camionetas que pondrá en marcha la empresa Nissan.



Desde Córdoba, el presidente compareció durante un acto realizado en esta planta automotriz de Santa Isabel, junto al gobernador, Juan Schiaretti y el intendente Ramón Mestre, y referentes de la citada rubrica.



Allí, comenzó su discurso destacando la importancia de la esta industria y sostuvo que espera que "se creen miles de trabajo" en la planta.



Luego, el presidente aclaró sobre la situación económica del país: "Sé que hemos vivido momentos difíciles, que todavía estamos recorriendo; cuando nos sentíamos muy bien con lo que estábamos haciendo nos topamos con una tormenta de frente, lo que nos obliga a poner más el hombro". Y luego aclaró que esa situación ocurrió producto de los “conflictos de la volatilidad de los mercados”.



En tanto, subrayo que “a pesar de esta tormenta”, en el país "están pasando cosas muy buenas". "El cambio es más que un resultado económico. Este cambio que llevamos a cabo en la Argentina es en serio, es profundo y nadie nos va a regalar nada", indicó Macri.



Detallando algunos puntos dijo: “El otro problema de la tormenta es por el dólar, que se escapó” y también la “sequía le pegó al campo; fue un golpazo”.



Luego dijo sobre la "tormenta": "Se nos vino cuando estábamos tomando envión, el Poder Ejecutivo no se quedó llorando por las cosas que pasan. Tomamos muchas medidas, actuamos rápidamente, encaramos nuevas dificultades y lo hicimos de una manera inédita, sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante, porque es el correcto. Estoy convencido de que estas dificultades, esta tormenta, no es igual a las del pasado, por cómo reaccionamos y porque tenemos claro el camino hacia donde vamos".



"Más allá de las preocupaciones, esta tormenta no es igual que algunas del pasado, porque reaccionamos y tenemos claro hacia donde vamos porque tenemos en claro donde queremos ir, con una Argentina regional e integrada al mundo y además tenemos el apoyo del mundo", comentó el presidente durante su discurso.



Más tarde, Macri manifestó que el sector automotriz apunta a "exportar y crear trabajo de calidad, lo que significa que a pesar de esta tormenta, están pasando cosas muy buenas".



Antes de este acto, el presidente participó de la Mesa de Maquinaria Agrícola,llevada a cabo en la capital de Córdoba, junto a Schiaretti y el ministro de Producción, Dante Sica, de Agroindustria, Luis Etchevehere, y Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación.



Fuerzas Armadas



Durante el citado acto, Macri hizo referencia a la polémica por el decreto sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.)



Al respecto dijo: "Están integradas por más de 70 mil argentinos comprometidos, con ganas de ser protagonistas, de ayudar en darnos tranquilidad, seguridad. Propusimos preparar a las FFAA para que estén listas ante las amenazas globales del siglo XXI, el terrorismo, los ciberataques, la lucha contra el narcotráfico".

"La reacción de ellos fue de rechazo; ahí uno se sorprende, porque sus candidatos, con los cuales yo competí, propusieron lo mismo, que las Fuerzas Armadas ayuden a vivir en un país más tranquilo. Eso no está bien, es lo contrario a la sinceridad y la honestidad", aseguró Macri ante las criticas de la oposición.