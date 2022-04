La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en este mes de abril un bono de hasta $6.000 que alcanzará a varios grupos de sus beneficiarios, como paliativo para hacerle frente a la inflación.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunciará de forma oficial la implementación de este pago extra, que estará dirigido a jubilados y pensionados, así como también para quienes perciban Pensiones No Contributivas (PNC).

El anuncio de este bono había sido realizado el pasado jueves por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el pasado jueves, en su habitual conferencia de prensa semanal desde Casa Rosada.

.

"Hay que tomar medidas también y el Gobierno analiza todas las posibilidades, para que el sueldo de los trabajadores alcance no sólo para cubrir la canasta básica sino para tener una vida digna", señaló días atrás Cerruti, sobre las medidas adoptadas desde el Ejecutivo.

Los jubilados y pensionados ya habían sido beneficiados el pasado mes de marzo con el aumento sobre sus haberes del 12,28%, por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que prevé cuatro subas en el año para este sector, al igual que para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

¿De cuánto será el bono y cuándo se pagará?

El bono anunciado por el Gobierno nacional se pagará solo, en el caso de los jubilados, para aquellos que cobren desde $32.630 hasta $38.940 como techo para recibir este extra.

A su vez, este pago extra tendrá un valor máximo de $6.000, pero no será para todos igual, ya que dependerá del haber mensual que perciba el jubilado en cuestión.

.

Por este motivo, quien cobre $ 32.630 de jubilación (la mínima), recibirá un adicional de $ 6000. En tanto que, quien tenga un haber mensual de $ 35.000, sumará $3.940 como extra. Así se respetará como techo siempre los $38.940.

Respecto a la fecha de cobros, se pagará el bono desde la segunda quincena de abril, a través de un calendario complementario.

¿De cuánto será el bono para cada Pensión No Contributiva?

Las PNC que recibirán este ingreso extraordinario serán la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, la Pensión no Contributiva por Vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, que recibirán los siguientes montos:

- Pensión no Contributiva por Invalidez: $4.200.

- Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: $6.000.

- Pensión no Contributiva por Vejez: $4.200.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: $4.800.