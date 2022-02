La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue en este mes de febrero con su calendario de pagos correspondiente a sus distintos beneficiarios, como los haberes de los jubilados y algunas asignaciones familiares.

A partir de la próxima semana, el organismo previsional, dirigido por Fernanda Raverta, comenzará con los pagos de marzo y un sector de sus beneficiarios podrá alcanzar la suma de $44.600.

Este sector será el de uno de los grupos que cobra las Pensiones No Contributivas (PNC), que son aquellas prestaciones que se abonan a personas que no cuenten con recursos económicos, ni trabajo formal.

Entre las pensiones que ofrece ANSES se encuentra la Pensión no Contributiva por Invalidez, para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral; la Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos o más; la Pensión no Contributiva por Vejez, para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, que es un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes.

¿Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas (PNC) en marzo?

Mediante la ley de Movilidad Jubilatoria, se estableció un aumento del 12,28% para el mes de marzo, que alcanzará a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, de forma que el ingreso que tendrán será el siguiente:

- Pensión por Invalidez: $22.841

- Pensión por Discapacidad: $22.733

- Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $26.104

- Pensión para Madres de 7 hijos o más: $32.630.

Sin embargo, en el caso de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más se le se suma el pago unificado de $12.000 correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que reciben las titulares de esta prestación el mismo día en que se acredita la pensión, según su número de DNI, lo que les deja un total de $44.630.

Fechas de cobro de Pensiones No Contributivas de ANSES

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 2 de marzo.

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 3 de marzo.

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 4 de marzo.

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 7 de marzo.

- DNI terminados en 8 y 9: martes 8 de marzo.