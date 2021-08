Por Francisco Nutti

Luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y el ex presidente Mauricio Macri fueran denunciados -la primera por festejar su cumpleaños con mariachis y 70 invitados el 26 de diciembre del año pasado, y el segundo por no respetar el aislamiento preventivo tras su viaje a Suiza-, Crónica dialogó con Alejandro Sánchez Kalbermatten, el abogado que llevó a ambos a la Justicia para que den explicaciones por lo ocurrido.

Si bien la noticia tomó notoriedad en las últimas horas cuando aparecieron las fotos del evento organizado por la dirigente de la oposición, los cargos fueron presentados hace unos días en los tribunales de Comodoro Py por el letrado, quien aseguró que la acusación "es contra los dos por incurrir en la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal".

Algunos de los invitados que asistieron a la fiesta de Carrió.

En el caso del exmandatario, la denuncia se basó en no haber sido hallado en su domicilio al regreso de su viaje a Europa y concurrir a un programa de televisión, en tanto a la exdiputada nacional se la responsabilizó de hacer una fiesta clandestina en su chacra de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz, para festejar sus 64 años. Tras las fuertes acusaciones, Carrió dijo que lloró y que pensó en irse del país.

"No entiendo por qué le afectó tanto. Ella violó la cuarentena estando dentro del marco de las normas de emergencia sanitaria. Lo mismo (Mauricio) Macri, que fue un programa de televisión apenas llegó de Suiza, cuando podría haber hecho la entrevista por Zoom", expresó a este medio Sánchez Kalbermatten, quien destacó que su acusación no es política. "Yo no soy kirchnerista, soy independiente. Hago mi trabajo y considero que han infringido la ley".

"Me parece que lo justo es justo, si todo el mundo se rasgó las vestiduras con lo que ocurrió en Olivos, es mucho mas grave hacer una fiesta con mariachis y tener 70 personas de invitadas", continuó y agregó: "Cuando fue la fiesta existía un decreto que exigía cómo tenían que ser las reuniones, con menos de 50 personas al aire libre. No tiene excusas".

El comunicado de la Coalición Cívica

Después de la gran repercusión que tuvo la denuncia, la Coalición Cívica salió al cruce de las versiones en torno al cumpleaños de Carrió y admitió el encuentro, aunque aclaró que se respetaron los protocolos sanitarios y agregó que se requirió test negativo a los invitados.

"Sacaron un comunicado explicando que Exaltación de la Cruz era uno de los pocos lugares que no había ninguna normativa y eso es mentira, lo sé porque tengo dos clientes que tienen campos allí y que hacen eventos, y además porque fui personalmente al municipio, donde me confirmaron que en ese momento había restricciones", explicó el abogado.

Por último, resaltó: "Todo el mundo le tiene miedo a Carrió por los carpetazos. Yo no, por eso fui y la denuncié. Tengo la conciencia muy tranquila desde que comencé a ejercer la profesión".