Son seis los senadores nacionales que decidieron modificar su opinión sobre el proyecto que habilita la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que esta madrugada, tras una extensa jornada, debatía el Senado de la Nación.

Esas modificaciones en los votos acercaron al sector favorable a la iniciativa a los votos necesarios (38 a 29 a favor del aborto) para que sea convertida en ley, luego de haber sido sancionada por la Cámara de Diputados.

.

Una las senadoras que no había revelado su voto antes de la sesión fue la radical Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio-Entre Ríos). “Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino que existe”, expresó la legisladora al anunciar que votaría a favor.

“Se trata de una cuestión de derechos y que el Estado debe elegir la continuidad o no de un embarazo de acuerdo con la voluntad de la mujer”, indicó, al tiempo que resaltó que “el Estado argentino es un estado laico, como dice la Constitución, que debe ser independiente de las cuestiones religiosas”.

.

Alberto Weretilneck (Junto Somos-Río Negro), también considerado como indeciso, ratificó su voto a favor del proyecto durante la sesión histórica. Y lo hizo contando que se realizó una vasectomía.

“Hace 16 años me hice la vasectomía, yo ya tenía claro que mis tres hijos son mis proyectos de vida y estoy absolutamente convencido de que no quería volver a ser padre. Esto me parece que es el centro de la decisión, tanto de la mujer como del hombre", indicó el senador antes de confirmar cómo votaría.

Weretilneck ratificó su apoyo al proyecto de IVE y contó que se hizo una vasectomía.

El cambio más notable fue el de la oficialista rionegrina Silvina García Larraburu, quien había votado en contra en 2018, cuando la cuestión fue rechazada durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento, la senadora había mantenido una opinión favorable, pero cuando llegó al recinto decidió votar en contra del proyecto.

Este miércoles, la legisladora oficialista anunció que su decisión "es un voto deconstruido". "La decisión de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones", argumentó.

.

La opositora Lucila Crexell, de la provincia de Neuquén, se abstuvo en 2018, tras reclamar modificaciones a la iniciativa que finalmente fracasó.

"No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes", señaló Crexell al hacer uso de la palabra en el recinto de sesiones.

Crexell se abstuvo en 2018. Este año, votó a favor del proyecto de IVE.

Otro senador que cambió de parecer fue el peronista salteño Sergio Leavy, quien en 2018 era diputado nacional y votó en contra. La semana pasada, Leavy mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández, al término de la cual anticipó que debía pensar nuevamente su decisión.

"En 2018 participé del debate, esta ley es totalmente diferente, me hubiera gustado un debate más profundo pero me di cuenta de que esto no se trata de mí, no es una situación de mi creencia, sino que es una situación que le compete a muchas mujeres", dijo.

.

Edgardo Kueider (Frente de Todos-Entre Ríos) y Oscar Castillo (Frente Cívico-Catamarca) también votaron a favor. “De todo lo que dije en 2018 no tengo nada para agregar. Voy a votar en el mismo sentido y esperemos que esta noche sea el resultado distinto”, resumió Castillo.