Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

Con una ajustada paridad en la Cámara de Diputados entre los que apoyan la despenalización del aborto y los que se oponen, la definición quedará en manos de los ausentes y de los que se abstengan a la hora de votar, en una histórica sesión que podría insumir alrededor de 20 horas de debate.

En sondeos y trascendidos que se difunden desde ambas veredas, se adjudican una escasa diferencia a favor, pero coinciden en señalar que hay entre 20 y 30 diputados que no definieron públicamente su posición y que lo harán en el recinto de sesiones. Por eso, el dato central serán las ausencias y las abstenciones.

En la sesión convocada a partir de las 11, los diputados debatirán sobre los dictámenes que se firmarán este martes en el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Mujer y Legislación Penal. El dictamen que reunirá mayor número de firmas será el que impulsa la legalización del aborto, por lo que será el que primero se trate en el plenario del cuerpo. También habrá uno de minoría en rechazo de la norma y probablemente alguno más con posiciones intermedias.

Sin militantes en las bandejas y palcos del recinto de sesiones, pero con una movilización en las inmediaciones del Congreso que se presume multitudinaria, habrá un operativo de seguridad de dimensiones importantes. En una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó y los jefes de bloque, se acordó que el debate se realice sin cuarto intermedio.

A favor

La diputada kirchnerista Mayra Mendoza aseguró este domingo que están "cuatro votos arriba" los que respaldan la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y afirmó que en caso de empate, Monzó votaría a favor de la despenalización del aborto.

Advirtió que "enfrente está la Iglesia, el poder económico y diputados que están operando con un número que no es cierto". La legisladora indicó que en el bloque del Frente para la Victoria-PJ la posición a favor de la legalización del aborto es mayoritaria, con un respaldo del 90 por ciento de sus 65 diputados, mientras que señaló que las mayores dudas se dan en Cambiemos.

Más cauto, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, consideró que el desenlace es de "final abierto" y que se resolverá en el momento de la votación. Señaló que "va a ser una sesión histórica, porque por primera vez se va a debatir el tema del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados" y reiteró que "los votos están muy justos".

En contra

Desde los que rechazan la iniciativa, la presidenta de la comisión de Salud, la también macrista Carmen Polledo, argumentó que hay derechos que colisionan, como el de la madre y del niño por nacer. "Es como si me dijeran que hay que votar una ley para instalar la pena de muerte. No la voy a votar, porque no estoy de acuerdo con la muerte", señaló en una entrevista.

Se pronunció a favor de "discriminalizar a la mujer que se autoinflige un aborto", pero advirtió que "el médico que intervino no puede estar despenalizado". También opinó que "hay que acompañar a la mujer" embarazada para "evitar la violencia que significa el aborto".

Cambios

En el pre-dictamen avalado por los diputados que apoyan la despenalización del aborto, se introdujeron cambios al texto orinal del proyecto presentado por 72 diputados. Se acordó mantener el plazo de la decimocuarta semana para el aborto y que superado ese límite, se habilite la práctica en casos de violación, riesgo de vida o de la salud de la gestante, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Para el caso de las menores de 16 años, se remite al Código Civil, donde se presume que la mujer "tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".

También se incluyó la objeción de conciencia para los profesionales de la salud intervinientes. El diputado Lipovetsky informó que además se incluirá un artículo que establece la operatividad inmediata de la Ley de Educación Sexual Integral, "que tiene muchos años pero que lamentablemente nunca se pudo poner en ejecución".

En ese sentido, afirmó que la enseñanza de Educación Sexual Integral se concretará a partir de 2019 "para todos los niveles educativos".