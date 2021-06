Abuelas de Plaza de Mayo lanzó la campaña "Una dosis de identidad". La iniciativa convoca a postear en las redes sociales fotos de personas que se hayan vacunado contra el coronavirus en el rango etario de los 40 años con el fin de encontrar a más nietos que hayan sido apropiedos durante la última dictadura cívico militar.



Bajo el hastag #UnaDosisDeIdentidad, la organización convoca a "postear fotos de recién vacunados (o no tan recién) con el texto: ´Si te estás vacunando en estos días, y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos".



"Si tenés dudas, comunicate con #Abuelas abuelas.org.ar", publicó la organización de derechos humanos desde su cuenta oficial de Twitter con la etiqueta #UnaDosisDeIdentidad y donde convocan a arrobar a @abuelasdifusion.

��Si te estás vacunando en estos días podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos.

Si tenés dudas, comunicate con https://t.co/B0FiXVBNCt#UnaDosisDeIdentidad pic.twitter.com/KNOetrHXmc — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) June 24, 2021

Belén Gentile, nieta recuperada número 88, fue una de las personas que compartió su foto en las redes y contó a Télam cómo surgió la campaña: "Los compañeros siempre están trabajando, pensando y se les ocurre estas ideas maravillosas".



"La campaña surgió de esta idea de aprovechar todas las fotos que nos estamos sacando los vacunados, y como ahora empiezan a hacerlo los que están en el rango de 40, los invitamos a que arroben sus fotos bajo ese texto", confió.



La movida apunta a "incentivar a los jóvenes, para que se animen a acercarse los que tienen dudas y no saben como hacerlo, o a que los vean personas de su entorno que puedan aportar datos".

"Yo me vacuné hace 10 días en Córdoba, donde estoy residiendo, y subí mi foto ayer apenas lanzamos la campaña", contó. Gentile fue a vivir a esa provincia cuando tenía 10 años y recuperó su identidad el 29 de junio del año 2007, después de haberse animado a acercarse a Abuelas."Yo sabía que no era hija biológica de mis padres y quería saber mi origen. Como empecé a interiorizarme sobre lo que sucedió en el país con el terrorismo de Estado, Abuelas fue el primer lugar al que me acerqué, y allí obtuve la respuesta", relató Belén, quien nació en el año 1977, en cautiverio, en Campo de Mayo.