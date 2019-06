Las respuestas de la familia Moyano no tardaron en llegar. Hugo sostuvo que Macri “no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz”, mientras que Pablo, su hijo, resumió que “este modelo económico ha fracasado”.



Aeronavegantes y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte también respaldaron a los dirigentes de Camioneros. Luego de que Macri expresara que Hugo y Pablo Moyano tienen “privilegios acumulados de forma ilegal” que generan el “costo de transporte más alto de la región” y producen “desempleo”, Hugo disparó: “No sé cómo calificar su actitud. No sé si es un descerebrado, un incapaz, porque decir el disparate que dijo no entra en la cabeza de nadie”.



En declaraciones a La 990, el líder camionero sostuvo que Macri “es una persona que no está en condiciones de conducir los destinos del país” y criticó que se haya expresado así en el Día de la Bandera, tras lo cual agregó: “No tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz”.



Su hijo Pablo resaltó que “acá no va a pasar la reforma laboral como quiere el Presidente. Para explotar a los trabajadores por mandamiento del FMI, hay un movimiento obrero que no lo va a permitir”.



Por su parte, desde Aeronavegantes (liderado por Juan Pablo Brey) repudiaron los dichos de Macri y señalaron: “Reivindicamos la lucha sindical como única herramienta para frenar el plan de flexibilización”. En tanto, la ITF señaló que “es el movimiento sindical quien una y otra vez vela por las fuentes de trabajo y las condiciones dignas de afiliados y no afiliados”.