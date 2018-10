El ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, quedó libre este lunes tras ser aceptado como "arrepentido" en la causa de los "cuadernos de la corrupción" que investiga la presunta corrupción en la obra pública entre 2003 y 2015.

Gutiérrez se retiró del juzgado de Claudio Bonadio, ubicado en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, junto a su abogado Martín Magram, el mismo que representó al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa que investigó la compra de un auto cuyos papeles estaban adulterados.



El ex asesor de la pareja presidencial había pedido convertirse en el nuevo arrepentido de la causa de los "cuadernos" y para sellar el acuerdo con los fiscales, reveló en su declaración cómo era el mecanismo del supuesto traslado de bolsos con dinero al sur.



Asimismo, negó los dichos del ex secretario de Obras Públicas, José López, quién había afirmado que Gutiérrez le dio los U$S 9 millones que llevó en bolsos a un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por lo cual fue detenido.



El ex secretario de los Kirchner estaba preso desde el martes pasado, y según dijeron fuentes de la fiscalía, su declaración "fue una importante colaboración".



Gutiérrez estuvo más de cuatro horas explicando a los fiscales los detalles de "la mecánica del traslado de los bolsos", indicaron fuentes de la investigación.



"Habló de cómo fueron sus vivencias durante los años que prestó servicio cerca del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner", dijeron las fuentes.



Siempre custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Federal, Gutiérrez subió primero de la alcaidía de Comodoro Py al cuarto piso, donde está el juzgado de Bonadio y de allí fue al quinto, donde está la fiscalía de Carlos Stornelli, que es por donde pasaron la veintena de arrepentidos que tiene el caso.



Para que Gutiérrez salga del despacho de Stornelli, fue cerrada la mitad del quinto piso, lo esposaron y lo retiraron con custodia penitenciaria.



Gutiérrez sabía que su libertad se decidía durante esta jornada, y que dependía exclusivamente del juez, ya que era Bonadio quién debía homologar el acuerdo que el ex secretario privado de los Kirchner había hecho la semana pasada con los fiscales, cosa que finalmente acordó en las primeras horas de la tarde.