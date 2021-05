Este viernes, luego de horas de tratativas con los representantes del Departamento Ejecutivo del Intendente Jorge Macri y el representante de los trabajadores, Victorio Pirillo Secretario General del S.T.M.V.L. y Ate Zn, se llegó a un positivo acuerdo.



El encuentro, que fue sumamente favorable para los trabajadores, mostró el compromiso de ambas partes; del sindicato que los representa y el intendente de Vicente Lopéz.

De esta manera, los logros obtenidos fueron los siguientes:

-Mantención de todas las fuentes de trabajo..



-Aumento salarial al básico del 40% para todos los empleados dentro de la ordenanza municipal número 34.394, sin distinción de categorías, ni profesiones, pagadero 10% en mayo (retroactivo al 1o de mayo), 5% en junio, 12% en agosto, 13% en octubre (en el aguinaldo impacta el 10% de mayo más el 5% de junio)



-Médicos y profesional de la salud encuadrados en la ley 10.471, ratificación del plus 20% sobre el aumento otorgado por la Provincia de Buenos Aires.



-Docentes, ratificación del plus del 30% sobre o por arriba el acuerdo salarial que otorgue la provincia.



- Ratificación de continuar con los Pases a Planta Permanente



- Ratificación de pases a la Carrera Profesional Hospitalaria (cabe destacar que en Vicente Lopéz, la planta de enfermeros es tomada como personal profesional, a diferencia que en muchos municipios e incluso CABA).



-Continuar con el pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la enfermería como profesión, días de stress, insalubridades obtenidas, continuar con los asensos de categorías y promociones y los plus de pago por área cerrada.



Ambas partes destacaron la inmensa labor realizada por los trabajadores municipales durante la pandemia, que siguieron prestando servicios en la atención, recolección y limpieza de calles, cuidado de la salud, seguridad y contención social.



Desde el sindicato de Victorio Pirillo agradecieron la comprensión del equipo de Jorge Macri por tomar en cuenta todo este esfuerzo.