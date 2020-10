La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, manifestó este miércoles que la intención del Gobierno porteño es “comenzar el ciclo lectivo en febrero” en 2021, al considerar que “la educación no puede seguir perdiendo espacio”.



"La intención es comenzar el nuevo ciclo de clases en febrero, lo antes posible", dijo la funcionaria en referencia al período 2021 y agregó que la idea es "que a mediados de febrero los chicos y chicas estén nuevamente en la escuela".



En este sentido, sostuvo que trabajan "dos escenarios posibles: el más importante es con el 100 por ciento de los chicos presenciales con todos los horarios de clases, y el segundo -ante un escenario con un rebrote- vamos a intentar que no sea 100 por ciento virtual, que tenga un espacio de presencialidad complementado con espacios de virtualidad".

En cuanto al período actual, la funcionaria dijo que prevén "terminar este año en la fecha estimada para el mes de diciembre" y recordó que a los chicos de primer grado y a los primer año de la escuela secundaria "no tuvieron la oportunidad de conocer su escuela", remarcó en declaraciones a Radio Continental. En esta línea, explicó que es importante que los chicos "trabajen con sus docentes para que puedan exponer las emociones" porque "necesitan un lugar para poner en palabras todo lo que vivieron y lo que se viene para adelante como se imagina que va a venir".

Al ser consultada acerca de cómo será la evaluación de este año, Acuña manifestó que "en años excepcionales se toman decisiones excepcionales" y aclaró que "no nos da lo mismo que pasen sabiendo que que pasen sin saber". Por eso, informó que "si los chicos no pudieron acreditar los saberes van a participar de instancias obligatorias de recuperación que incluyen, por ejemplo, en el mes de enero escuelas de verano", sostuvo Acuña.

"Seguimos abriendo escuelas para que los chicos de los últimos años puedan volver a encontrarse con sus amigos, con sus compañeros y cerrar un ciclo para empezar lo siguiente y hay docentes que esto no les preocupa mucho y decidieron hacer un paro", enfatizó Acuña. Respecto de si en esta instancia las familias están preocupadas, afirmó que "de ninguna manera" al señalar que están "encontrando una alegría enorme en los chicos y las chicas, familias que nos agradecen, que lo estaban esperando hace mucho".

“Lo bueno es que esas familias hoy por hoy están mucho más empoderadas, conocen y entienden mucho más que antes el valor de la escuela para sus hijos", destacó.“Ya llevamos 200 escuelas abiertas, más todas las que están abriendo de gestión privada, los chicos están yendo, están participando, están con sus compañeros, estrenando sus buzos de egresados y la mayoría de los docentes de la Ciudad están realizando estas actividades con amor y con esfuerzo", destacó la funcionaria.