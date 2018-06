E l triunviro de la CGT afirmó que, si el gobierno no ofrece a la CGT una “respuesta positiva” a los pedidos que la central obrera le llevará el martes próximo, “el consejo directivo por unanimidad quiere el paro”.Tras ese encuentro el presidentefirmó un decreto para habilitar “una recomposición salarial de 5% a pagarse en dos cuotas, entre los meses de julio y agosto, a cuenta de las cláusulas de revisión” de los acuerdos paritarios.Luego de esa reunión, el consejo directivo de la CGT pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando se encontrará nuevamente con el gobierno para buscar un acuerdo que evite el paro general que reclaman varios sectores sindicales.“Si el martes no tenemos respuesta positiva, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro, ya lo queríamos”, advirtió Acuña en declaraciones a radio Mitre. “El martes esperamos que haya una respuesta para iniciar un diálogo. Después viene la parte de las tarifas, las importaciones, las industrias nacionales que se están fundiendo por el ingreso indiscriminado de importaciones”, aseveró el también titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (Soesgype).Asimismo, recordó que “la CGT había decidido convocar a un paro” y que “el gobierno, sabiendo de esta situación, convocó a una reunión para tratar de evitarlo”, encuentro que se produjo el jueves, antes de una reunión del consejo directivo en la que se preveía que se definiera la fecha del paro general.“Queremos trabajar, no queremos parar. Pero, ante la pérdida de poder adquisitivo, de puestos y fuentes de trabajo en pymes, comercio e industria nacional, había que hacer una protesta”, evaluó Acuña.Tras la reunión con el gobierno, el Consejo Directivo de la CGT se reunió y definió pedidos para que el gobierno responda en una nueva cumbre, que se realizará el martes que viene.La central obrera exige “una norma concreta que evite los despidos y suspensiones en los sectores público y privado durante seis meses; la reapertura de las paritarias ya cerradas y sin limitaciones; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría para abonar el aguinaldo; la devolución de los fondos de gastos de salud de las obras sociales sindicales y la firma de un compromiso para que no se produzcan cambios en la Ley de Contrato de Trabajo”.