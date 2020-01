Por Ana Breccia

@anabreccia Enviada especial Como era costumbre en su anterior gestión, el actual ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, comenzó con su recorrida por unidades navales del interior. Pero a diferencia de lo que ocurría cuatro años atrás, se encontró homenajeando a 44 suboficiales fallecidos en el naufragio ARA San Juan y dialogando con sus familiares que con banderas y lágrimas buscan respuestas, con la ilusión puesta en el nuevo mandato. "Por todo lo sucedido con el ARA San Juan quería que mi primera visita fuera Mar del Plata. Es una tragedia para los 44 que no están, para sus familiares y también para la fuerza", manifestó el ministro en conferencia de prensa donde estuvo presente cronica.com.ar. Rossi dio una rueda de prensa en una de las salas principales de la Base Naval (Diario Crónica/Pablo Villán) Con respecto a la investigación de lo ocurrido con el submarino, destacó el trabajo que hizo la Comisión Bicameral. Y aseguró: "apenas asumí me puse en comunicación con la jueza federal Marta Yánez (quien está a cargo de la investigación judicial) y puse el Ministerio a disposición para todo lo que necesite", manifestó en la visita en la que estuvo acompañado por el jefe de la Armada Argentina, almirante José Luis Villán, y el jefe de la Base Naval Mar del Plata, capitán de navío Gabriel Attis. Para Rossi, "no debe faltar mucho para que la jueza tome decisiones y se eleve a juicio oral. Lo otro es la instrucción que se realiza por las resopnsabilidades militares dentro del ambito de las fuerzas armadas", agregó. (Diario Crónica/Pablo Villán) El ministró mencionó que al finalizar su mandato como legislador se aprobó en la Cámara Baja el proyecto, que consistía en crear un fondo de equipamiento para la defensa (Fondef). Este modelo "aseguraría" conocer con qué recursos contará en 10 o 15 años para invertir en materiales para cada fuerza. Por esto destacó la importancia de que la Armada Argentina no pierda "capacidad" y la incorporación de un nuevo submarino: "Tengo que decidir cuál es el camino para seguir manteniendo esa capacidad, que es uno solo; tener un submarino. Hay que ver cuales son las posibilidades de adquirirlo", aseguró. Con una corona de flores, homenajearon a los 44 tripulantes fallecidos (Diario Crónica/Pablo Villán) El funcionario también conversó con familiares que se encontraban a su espera en las puertas del Base, y admitió que hay una orden judicial para que la Armada y la Prefectura recuperen los cuerpos. “Sé que está esa manda judicial y que se trasladó a la Armada Argentina y a la Prerfectura. Hay que analizar si estamos en condiciones de poder llegar hasta esos 50 metros de profundidad con la capacidad de buzos que tenemos”, indicó. Al ser consultado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos y respecto a la posición de Argentina frente a esa situación, Rossi afirmó que es un "hecho grave". La posición de la cancillería "ha sido clara, nuestro país reivindica el uso de la diplomacia y no violencia entre los conflictos que existan entre países del mundo", explicó. El ministró manifestó la necesidad de no perder la "capacidad" (Diario Crónica/Pablo Villán) Acerca de posibles medidas preventivas desde Nación por esta situación, manifestó que "cuando se elevan las alertas, se exigen más los controles. En algunos casos, se intensifican, y se pone la mira en las agencias del estado; Seguridad, Migraciones y Aduana". Pero en el caso de Inteligencia y Defensa, "tienen una especial dedicación a lo que está sucediendo y las implicancias que pudiesen existir", cerró. Finalmente, se refirió a los derechos soberanos de Malvinas y reafirmó la decisión del gobierno de reclamar por ellos. "Se retomó una decision de crear una Secretaría de Estado que aborde la problemática de Malvinas y Alberto convocó a Daniel Filmus, desde allí saldrán todas las acciones específicas para que nuestro reclamo sea más intenso y contundente posible", comunicó. Rossi prometió atender a las necesidades de los familiares de las víctimas (Diario Crónica/Pablo Villán) Y apuntó: "Es claro que el camimno es el diplomático y también lo que esta haciendo Gran Bretaña en Malvinas es convertirla en una base militar", cerró. Finalmente, hizo una recorrida acompañado por la ministra de Desarrollo Comunitario de la provincia, Fernanda Raverta y homenajeó con una corona de flores reposadas en una placa, a los 44 tripulantes fallecidos del ARA San Juan. Mirá la conferencia de prensa completa . . .