En las últimas horas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó como "absolutamente necesarias" las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para reducir la circulación y acotar los contagios de coronavirus. En ese sentido, remarcó que "se ha logrado el acompañamiento de todos los sectores".



"Me parece que son medidas absolutamente necesarias, que por suerte en esta oportunidad no han recibido críticas de ningún sector sino que, por el contrario, han logrado acompañamiento de todos los sectores", dijo el ministro a radio Futurock. En tanto que "la realidad es tan gravosa que no podes obviarla y entonces no te queda otra posibilidad más que aceptar y ejecutar las decisiones que tomó el Presidente".

Aislamiento estricto

", resumió el funcionario, en relación a los reclamos recibidos en los últimos tiempos.

Recientemente, el presidente Alberto Fernández anunció un aislamiento estricto desde mañana hasta el 30 de mayo en las zonas de mayor riesgo epidemiológico que será acompañado por la restricción de la circulación y la suspensión de actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.



El ministro de Defensa celebró que "en esta oportunidad tengamos el acompañamiento del Jefe de Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) y del conjunto de los gobernadores argentinos". Además, recordó que tras el anuncio del DNU 235/21 "no solamente no tuvimos el acompañamiento de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tuvimos una campaña donde extremaron la gravedad de que no haya clases presenciales".

"No se trata de dictar medidas, sino que necesitamos que esas medidas se cumplan", siguió Rossi e insistió en la necesidad de que los gobiernos provinciales y municipales las acaten.



En cuanto al endurecimiento de las medidas, sostuvo que "es el único camino" para alcanzar la "menor circulación y el menor contacto" y así reducir la cantidad de contagios. "Todas las medidas que hemos tomado y todas las acciones que hemos llevado adelante, fueron hechas para tutelar la salud de la población. Siempre privilegiamos eso, independientemente de cualquier otra consideración", siguió.

Al referirse al rol de las Fuerzas Armadas, dijo que, además de la que realizan desde el inicio de la pandemia, que es la "asistencia alimentaria." "Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia de las cosas que hemos hecho", concluyó.