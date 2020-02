El presidente Alberto Fernández pidió este jueves un "aporte" al sistema financiero para ayudar a salir de la crisis económica, adelantó que, en caso de que no ofrezcan modificaciones en cuestiones como el crédito para pymes o al límite a las tasas de las tarjetas de crédito, deberá interceder el Banco Central, e insistió en que Argentina "no le pide una quita de la deuda al FMI”.



"El gran sistema financiero alguna vez tiene que tener algo para Argentina; estoy esperando que lo hagan; si no, tendré que dar instrucciones al Banco Central. No le estamos pidiendo una quita de la deuda al FMI, pero si más plazos y contención para que la economía pueda crecer. Pretendo alcanzar un diálogo sensato con el Fondo”, señaló Fernández en una entrevista con Radio Rivadavia.



No obstante, el jefe de Estado entendió que la apelación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a que el organismo de crédito le conceda una quita a Argentina “fue coherente”, ya que la ex mandataria reseñó que en su Carta Orgánica la entidad prohíbe financiar corridas bancarias, algo que “se hizo” durante el gobierno de Mauricio Macri.



Fernández aseguró que en esta primera etapa, el Gobierno está “tranquilizando la economía, como le gusta decir al ministro" de Economía, Martín Guzmán, y aseguró que el funcionario “habló con la verdad” en la exposición que realizó ayer en el Congreso.

“Guzmán habló con la verdad y eso es lo que hacíamos con Néstor (Kirchner) sobre los temas de la deuda. Siempre creímos que el Congreso debe estar enterado de todas las negociaciones. Así lo hicimos cuando con Roberto Lavagna (ex ministro de Economía) presentaron una propuesta a los bonistas y así se hizo en el gobierno de Cristina”, indicó sobre las renegociaciones que se llevaron a cabo en 2005 y 2010.



El Presidente advirtió que Mauricio Macri "dejó al país en un default técnico, y por eso tuvo que ir a un reperfilamiento” de la deuda, y que ahora el gobierno “quiere un nuevo tratamiento” de los compromisos externos.



“Hace años que estamos en recesión; tenemos caídas en el consumo, la producción y la actividad industrial. Necesitamos tiempo para recuperarnos y poder pagar. Vamos a cumplir con lo que hemos dicho en campaña: le vamos a prestar mayor atención a los que menos tienen”, subrayó.



En ese sentido, el mandatario aseguró que los jubilados “van a cobrar más” con los próximos aumentos que lo que hubieran percibido “si seguía” vigente “la anterior fórmula” de movilidad, y adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el programa Remediar para que los pensionados “no tengan que pagar sus medicamentos, como se prometió en campaña”.

Fernández ponderó el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar, y anticipó que antes de fin de mes se llegará al “millón” de plásticos entregados, y estimó que con esa iniciativa “se le llena la heladera a quien se había olvidado de que tenía una porque no comía”.



“La Tarjeta Alimentar sirve de mucho porque activa el consumo de los sectores populares y esto le conviene a los que tiene un almacén, un comercio o una Pyme porque permite poner en marcha la economía”, apuntó.



El Presidente estimó que cuando un funcionario “termina su mandato debe irse a su casa”, y confirmó que se evalúa la baja de personal jerárquico que ingresó a la administración pública durante la gestión de Cambiemos.



“Evaluamos la baja de muchos funcionarios nombrados por decreto por Mauricio Macri. Recordemos que el ex presidente Macri incorporó a la planta a 500 personas en 10 días, y la verdad es que el día que se termina nuestro mandato nos vamos a nuestras casas; eso deberían hacer los designados por el gobierno pasado”, agregó.

Fernández descartó que exista un “doble comando” del gobierno con Cristina, y aseveró que tiene “la lapicera y los dos cartuchos de tinta a la hora de tomar las decisiones", aunque aclaró que “nunca" se privaría "de la experiencia de una persona que ejerció la presidencia durante ocho años”.



“No existe el doble comando. Tengo la lapicera y los dos cartuchos de tinta como para tomar decisiones. Pero si me quedo sin material, le voy a pedir una carga a Cristina. No me puedo privar de la experiencia de alguien que fue presidenta durante ocho años”, recalcó.



Con respecto a las entidades agrarias, Fernández apuntó que le gustaría que haya “menos películas en internet y más diálogo”, y remarcó que le gustaría que “el campo colabore”.

“Necesitamos del campo y de su producción, pero queremos que colaboren. No queremos que el campo pierda y atender los problemas que tengan. Por eso me parece que debería haber menos películas en internet y más diálogo”, aportó.



Fernández aseguró que “se siente contento de ser Presidente” a pesar de las dificultades en las que se encuentra el país, y afirmó que llegó a esta función “para cumplir con la historia, no por otra cosa”.

Alberto Fernández no se reunirá con Bolsonaro el 1 de marzo en Uruguay

El presidente puso hoy en duda si podrá asistir el 1 de marzo a Uruguay para participar de la asunción del mandatario electo de ese país, Luis Lacalle Pou, ocasión que el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, pretende utilizar como oportunidad para concretar una reunión bilateral.

Fernández explicó que la imposibilidad del viaje reside en que ese día deberá asistir a la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

De esta forma, el mandatario le bajó las expectativas a un posible encuentro con Bolsonaro en Montevideo, una chance que había sido planteada ayer después de la reunión que el presidente brasilero mantuvo en Brasilia con el canciller Felipe Solá.

"No sé si voy a poder ir; el 1 de marzo se inauguran las sesiones" ordinarias del Congreso, sostuvo Fernández en declaraciones a radio Rivadavia, aunque complementó que le propondrá a Bolsonaro "verse al día siguiente".

En esa misma línea, el Presidente expresó: "No puedo hacer coincidir todo; me encantaría, pero lo intentaré al día siguiente".

Bolsonaro propuso este miércoles que la primera cumbre con Fernández fuera el 1 de marzo en Montevideo, durante la asunción del nuevo gobierno uruguayo.