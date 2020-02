El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la "primera obligación" del gobierno es para "los más necesitados y los que tienen la urgencia", ya que "dándole una mano a quienes cayeron en un pozo nos podremos levantar" como país, sostuvo que "no sobra nadie en Argentina" y reivindicó a los trabajadores de la economía popular.



"Detesto la teoría del descarte, porque todos tenemos que tener derechos en la sociedad en la que vivimos. No sobra nadie en la Argentina”, destacó el mandamás de la Nación al hablar este jornada en el acto de inauguración, tras la puesta en valor, del Centro Recreativo Nacional Presidente Néstor Kirchner, en Ezeiza, en el sur del Gran Buenos Aires.



"Hoy estamos en un día en donde la igualdad mejora porque debemos preocuparnos por esos chicos que necesitan tener colegio, necesitan tener la alimentación adecuada, pero necesitan tener también un lugar donde esparcirse, donde poder divertirse, donde poder liberar la imaginación", señaló el mandatario en su discurso.



El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama Fabiola Yánez; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el diputado nacional Máximo Kirchner; el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados; los secretarios de Economía Social, Emilio Pérsico, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, entre otros funcionarios.

En su mensaje, Fernández recordó que "cuando con Néstor (Kirchner) terminábamos el mandato y llegaba el gobierno de Cristina, pusimos en valor todo esto" y añadió que "así se empezó la reconstrucción de lo que vemos hoy, que vuelve a tener el nombre de Néstor Kirchner”, ya que durante el gobierno anterior se le había sacado el nombre del ex presidente al predio y se había retirado la placa recordativa.



"Hay quienes piensan que sacando placas la gente se olvida, pero la gente no se olvida por más que arranquen todos los nombres de Néstor", agregó el mandatario, al tiempo que algunos de los asistentes cantaban el estribillo "Néstor no se murió”.



Según fuentes oficiales, el centro recreativo llevaba años de abandono durante la gestión de Mauricio Macri y fue puesto en valor en las últimas semanas a través de cooperativas de trabajadores.



En ese sentido, el Presidente destacó que "estos movimientos sociales son hoy parte de la realidad argentina" y les agradeció el "empeño de poner en valor, nuevamente, estas piletas”.



Dijo además que expresan "una nueva forma que apareció en la Argentina y que llamamos economía popular, que no tiene la rigidez de la economía formal pero que es una realidad de la Argentina que hay que atender".



"Hay que prestarles mucha atención a lo que hacen porque es una economía que precisamente se ocupa de lo que otros quieren descartar. Y nosotros no estamos aquí para descartarlos", aseveró.

En otro tramo de su discurso, Fernández aludió también a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al destacar que asumió su gestión con la prioridad de "poner más igualdad en la Argentina y tengo la tranquilidad de tener a Cristina a mi lado, acompañándome con la misma decisión".



Por su parte, Máximo Kirchner, sostuvo que "la situación que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri es crítica" y aseguró que "en 4 años han destruido el Estado y la presencia que tenía en sus barrios".



Asimismo, pidió a los presentes “tener plena conciencia del difícil momento que atraviesa el país” y que "entiendan, ayuden y acompañen cada gestualidad que se está dando desde el gobierno para poder mejorar paulatinamente la calidad de vida que en los años de Macri estuvo dañada”.



Kirchner destacó el proceso de renegociación de la deuda externa y señaló la necesidad de que "ayudemos a Alberto y a Cristina, y a cada uno de los que se ponga al frente de esta pelea, como la que tenemos con los acreedores externos y el FMI”, quienes "tienen que entender que la prioridad de este gobierno es la gente”.



El Centro de Recreación Nacional (Cerena), está ubicado entre las localidades de Ezeiza y Esteban Echeverría, y en sus más de 600 hectáreas, conformadas por diferentes bosques de acceso libre, funciona una colonia de verano a la que concurren a diario entre 300 y 600 niños de diferentes localidades del conurbano.