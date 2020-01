El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que "no está previsto" que el gobierno nacional auxilie a la provincia de Buenos Aires por el vencimiento de su deuda pero pidió "paciencia" para hallar soluciones, y confió en un acuerdo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.



Además, afirmó que su administración no tiene una "política de la denuncia" contra el gobierno anterior pero "el que haya cometido delito deberá responder" ante la justicia. También aseveró que el FMI "ve que por primera vez alguien le dice la verdad en Argentina"; sostuvo que con las medidas económicas impulsadas habrá beneficios para la clase media y que los jubilados podrían tener una nueva actualización de los haberes en marzo o abril.



El FMI "ve que por primera vez alguien le dice la verdad en Argentina", al destacar que a diferencia del gobierno anterior el organismo multilateral "advierte que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía". En una extensa entrevista concedida al canal C5N, el mandatario advirtió igualmente que el FMI fue un "gran responsable de la crisis que vivimos, en el mejor de los casos, por haber creído" lo que le decía el gobierno anterior.



También sostuvo que está "seguro" de que podrá "ponerse de acuerdo" con Rodríguez Larreta, para avanzar en la reducción de la coparticipación federal que recibe el distrito capitalino.

Al respecto, apostó por "encontrar el modo" de hallar una "solución a este problema" y concretar el plan de una "Argentina integrada".



En cuanto a la provincia de Buenos Aires, aseguró que "no está previsto" en las cuentas del Estado nacional el "auxilio" a ese distrito por el vencimiento de deuda, por lo que pidió "paciencia" para ver "cómo encarar el problema". De todas maneras, Alberto Fernández salió en defensa del gobernador Axel Kicillof, al que -señaló- "lo trataban como el culpable" de la situación del distrito cuando "en verdad, los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia y la endeudaron como la endeudaron", en referencia a la gestión de Cambiemos.



En otro tramo de sus declaraciones, Fernández convocó a productores y supermercadistas a tener un "compromiso ético con la sociedad" porque "no se le puede seguir ajustando a los argentinos en los precios". "Recurro a que todos le exijamos a productores de la industria agroalimentaria, fundamentalmente, e intermediarios como los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina", enfatizó el mandatario.



En ese marco, destacó que "la clase media se beneficia mucho" con el "Plan contra el Hambre" porque, dijo, ese sector social es "dueño de almacenes y supermercaditos, y de repente van a ver un nivel de consumo que antes no veían". Sobre la clase pasiva, ratificó que el gobierno "revisará" en "marzo o abril" el ingreso de las jubilaciones, al advertir que la intención es "recomponer" el sistema previsional con una "tasa de actualización que sea acorde con la realidad económica del Estado argentino".



Indicó que el objetivo para trazar el nuevo esquema jubilatorio es "acercarse a la fórmula previa" al gobierno de Mauricio Macri, que consistía en "combinar salarios e ingresos públicos". Sobre el gobierno de Juntos por el Cambio, ratificó que su gobierno no tiene una "política de la denuncia, que fue lo que pasó en la gestión anterior", pero aclaró que "el que haya cometido un delito deberá responder" ante la justicia.





.

"Tenemos la idea de que tenemos que gestionar, y si en el hacer nos encontramos con que alguien ha cometido un delito, eso será denunciado", advirtió. En materia económica advirtió que la "inercia inflacionaria severa" heredada de la administración anterior "va a dejar una secuela, por una cuestión de arrastre, para el 2020". "Teníamos claro dónde nos metíamos, pero día a día aparecen nuevos problemas que no estaban expresados", sostuvo, y reiteró que recibió un país "con muchas dificultades en lo económico y lo social".