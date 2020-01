El presidente Alberto Fernández criticó duramente a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, quien días atrás les confesó a un grupo de militantes del PRO que él había advertido a su equipo sobre el riesgo de tomar deuda eternamente. “Es asombroso que los argentinos escuchen que un presidente diga lo que dijo”, se despachó el jefe de Estado, quien recordó que “públicamente, en 2017, cuando hizo campaña para las legislativas, Macri aseguraba que tenía la economía controlada”.

En declaraciones formuladas al canal C5N, Fernández agregó que el ex presidente “después de haber endeudado irresponsablemente al país le fue a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagarle a los acreedores, y encima después con mucha de esa plata se hizo otra cosa”.

.

Asimismo, afirmo que “si como él dijo, yo viera que un ministro me induce a hacer algo que va a causar mucho daño, no avanzo un paso más. Por eso digo que yo no tengo nada que ver con Macri”. “Ahora bien, si en esa suerte de ‘terapia de grupo’ que tengo entendido hizo con militantes, dijo que entendió todo el mal que implica endeudar a un país como lo hizo él, está bien. Pero los argentinos ya sabíamos de eso desde hacía rato”, concluyó Fernández.

Ley de Góndolas

En la entrevista, Fernández fue consultado sobre qué proyectos piensa impulsar para que el Congreso trate en las sesiones extraordinarias. El Presidente hizo especialmente hincapié en la Ley de Góndolas. “Vamos a dar esa pelea de cualquier modo. No se puede seguir indexando la economía ni los precios de los productos básicos que consumen los argentinos. Hay irresponsabilidad de empresarios que aumentan productos de segundas marcas. Estamos pensando en que el Senado trate ese proyecto que ya tiene media sanción”, expuso Fernández.

El Presidente también repasó otros temas importantes como el futuro aumento a los jubilados, la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, la situación similar que afronta la provincia de Buenos Aires -sobre lo cual respaldó firmemente el accionar de Axel Kicillof-, las tarifas de los servicios públicos, los precios de los combustibles, la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, los eventuales cambios en la Justicia, la importancia de su reciente viaje a Israel, la conflictividad social en América del Sur y los cambios en los billetes.