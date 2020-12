El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de anuncio de la culminación del Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial 2020 en la Unidad 58 del municipio bonaerense de Lomas de Zamora. Junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un mensaje a sus adversarios políticos: "A todos los agoreros que todos los días buscan crear divisiones entre nosotros les digo que no lo van a lograr, estamos unidos en el peor momento de la humanidad".

"Nuestra prioridad es salvar la vida de los argentinos, cuando parece que las cosas se calman aparecen nuevos problemas como la cepa de coronavirus que hallaron Europa", señaló el jefe de Estado sobre la pandemia y en la previa a una reunión que se realizará en la Casa Rosada para definir medidas sanitarias respecto a los ingresos de pasajeros provenientes de países que registran un aumento exponencial de casos.

Durante la presentación de las obras lo acompañaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, Julio Alak; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín; entre otras autoridades.

.

Durante el acto, se inauguraron 11 obras para cárceles bonaerenses, que agregarán 840 nuevas plazas a las instalaciones penitenciarias de la provincia y que implicaron una inversión de 800 millones de pesos. Las mismas incluyen seis unidades de ampliaciones y cinco nuevos hospitales penitenciarios.

"Hablé con algunos de los que están cumpliendo su condena - contó Ferández al tomar la palabra-, muchas veces los que recurren al delito lo hacen a partir de las desigualdades de esta sociedad. El secreto es que la condena sirva para que esa persona pueda cambiar y reinsertarse", explicó.

"A nadie se lo recupera socialmente en un lugar donde no se le da comer ni se lo cura. Nadie puede tener voluntad de reintegrarse a la sociedad en esas condiciones", aseguró Alberto.

Alberto Fernández junto a Magario, Kicillof, Katopodis e Insaurralde.

"Hemos hecho mucho esfuerzo para recupear estas crisis carcelaria que atraviesa el país", sostuvo el Presidente y aclaró: "Hay un problema ético que no podemos olvidar y es lo que nos diferencia de nuestros adversarios que piensan ´mano dura y que se pudran en la cárcel´ mientras para nosotros el planteo es ´justicia y que vuelvan a reintegrase a la sociedad´", afirmó.

.

"Hay que pensar a qué queremos volver después de la pandemia, a la normalidad en la que los presos hacen huelga de hambre no quiero volver. Todo ser humano merece ser tratado dignamente. Esto es lo que un gobierno digno debe hacer", concluyó.

En Lomas de Zamora también se realizó la presentación del Programa de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense 2021-2022, que contará con fondos nacionales y provinciales y que prevé la construcción de 10 mil plazas nuevas y 10 hospitales penitenciarios. El gobierno provincial firmará también una serie de convenios con 22 intendencias para la puesta en marcha del programa “Más trabajo, menos reincidencia”.

.

Por su parte, el gobernador Kicillof arrancó su exposición también recordando que "asumimos con 15.000 internos en huelga de hambre. Hay problemas que son estructurales y que no pueden resolver en una gestión. Ahora una cosa es no solucionarlos y otra es generar nuevos problemas, como no pagarles a los proveedores -subrayó en referencia a la gestión de María Eugenia Vidal-. Los problemas son tan graves que a veces agobian y algunos piensan que lo mejor es barrerlos abajo de la alfombra y ocultarlos. No se puede tener esa miopía, hay que empezar a andar el camino de solución", aseguró el gobernador.

En ese marco, detalló que las obras inauguradas y realizadas durante el 2020 superaron la cantidad de las realizadas durante toda la gestión anterior.

Al mismo tiempo, se refirió al Presupuesto bonaerense del 2021: "Buena parte de los recursos que se van a dedicar a los bonaerenses son los que se dejan de tirar en la timba financiera. Los necesesitamos para desarrollar nuestra Provincia", subrayó.

En un acto de responsabilidad institucional, la Legislatura bonaerense debatió y aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal 2021.



Esto nos permite marcar el camino para la reconstrucción de la Provincia. — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 23, 2020

Kicillof aprovechó para agradecer al Presidente la devolución de la coparticipación y el compromiso con la Provincia para "hacer posible lo que parece imposible de una vez por todas".