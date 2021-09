La jornada de ayer transcurrió en un clima de tensa expectativa en la Casa de Gobierno y la quinta de Olivos, para conocer si el presidente Alberto Fernández aceptaría o no algunas de las renuncias puestas a disposición el último miércoles por ministros y altos funcionarios de Estado que están referenciados en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la Casa Rosada, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, uno de los apuntados por el kirchnerismo por su rol como jefe de campaña, llegó alrededor de las 11, junto a la vicejefa, Cecilia Todesca. Cabe recordar que el miércoles había estado reunido hasta casi medianoche en su despacho con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Posteriormente ingresó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Rumores sobre De Pedro

Antes del mediodía, el jefe de Estado recibió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y allí se empezaron a tejer especulaciones sobre un posible nombramiento del mandatario cuyano en el Ministerio del Interior, lugar que por ahora sigue ocupando Eduardo “Wado” de Pedro.

Poco después el Presidente realizaba una serie de tuits en los cuales ratificaba su autoridad presidencial y aclaraba, con guiño a La Cámpora y al Instituto Patria: “La gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido”. Pasadas las 13.30, circuló la versión de que Fernández le había aceptado la renuncia a De Pedro, pero exactamente a las 14.20 Vilma Ibarra salió a desmentir que eso hubiera sucedido.

“Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación Alberto Fernández no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar”, dijo la funcionaria.

Más tarde, Ibarra junto a Todesca se dirigieron a la quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente. En tanto, Fernández a las 15 recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una muestra de fortalecimiento de apoyos en el interior del país, que incluyó a otros mandatarios provinciales, intendentes, dirigentes gremiales, organizaciones sociales y empresariales.

La carta de Cristina Kirchner

A las 17.20, por trascendidos periodísticos se indicó que el Presidente le marcó la cancha a la vicepresidenta al señalar que “ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar” a tomar determinadas decisiones.

“Me piden que pare, pero yo no hice nada”, dicen que también aseguró Alberto, respecto de dirigentes kirchneristas. Al haberse enterado de una llamada del diputado Máximo Kirchner al presidente del cuerpo, Sergio Massa, para bajar decibeles y enfriar el episodio, Fernández habría preguntado a sus confidentes más cercanos: “¿Por qué no me llamó a mí?”.

Asimismo, el primer mandatario contempla perfectamente la idea de hacer cambios en el gabinete, algunos de los cuales fueron conversados el último martes con Cristina. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron”, habría comentado Fernández, además de confirmar algo que la vice- presidenta le hizo saber al ministro de Economía, Martín Guzmán, por celular. “Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”, afirmó.



Por otra parte, Fernández presentó su declaración jurada de bienes en la que dijo tener un patrimonio de 5.713.000 pesos al cierre de 2020. Se trata de un aumento de casi 700.000 pesos, en torno al 14%, desde la presentación realizada en octubre del año pasado (para dar cuenta de su patrimonio de 2019), en la que había declarado 5.024.723 pesos.