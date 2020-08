Al poner en marcha el área Covid-19 del Hospital del Bicentenario, en el partido bonaerense de Ituzaingó, en un acto que encabezó por videoconferencia desde la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández, reflexionó sobre la situación de los adultos mayores, pidió "solidaridad" y aseguró que "son merecedores de toda nuestra atención, cuidado y respeto".

El hospital, en una primera etapa, funcionará para la atención exclusiva de personas con coronavirus, infectadas por COVID-19, y dispondrá de 52 camas de internación y un plantel de 200 profesionales de la salud.

"La salud pública está sobre todas las cosas en este tiempo”, afirmó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.

El jefe de Estado señaló que “durante cuatro años se dejó sin salud a decenas de miles de argentinos que necesitaban este hospital en funcionamiento mucho antes”, al tiempo que aseveró: “Me da una gran alegría estar inaugurando algo que pensó Néstor, que ejecutó Cristina y que a mí me toca terminar”.

En ese marco, reflexionó sobre "el rol de los adultos mayores en el posmodernismo donde la solidaridad pasó a un segundo plano y el individualismo pasó al primero, donde prima la meritocracia. Quiero aclarar que no todos podemos tener el mismo mérito si hay desigualdades. Los adultos mayores, por una cuestión ética, no pueden ser una carga. Una sociedad que se olvida de ellos, es una sociedad mezquina, indigna. Sé que la mayoría de los argentinos no queremos vivir en esa sociedad", sostuvo.

"Sé que todos queremos darle a los adultos mayores el respeto que merecen aquellos que han trabajado toda su vida, por eso avanzamos con los medicamentos gratis y por eso la inaguración de este hospital hoy", agregó Fernández.

También, "sé que hoy se enferman de Covid en la ciudad y tienen que ir a la provincia a atenderse porque no hay más lugar. Desde el afecto, quiero que sepan que estamos pensando en ustedes y que son merecedores de toda nuestra atención", aclaró respecto de las cifras de coronavirus en Argentina, en el AMBA en particular.

Desde el centro de salud participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. También estuvo presente, desde la Casa Rosada, el titular de la cartera del Interior, Eduardo de Pedro.

Por su parte, el gobernador bonaerense expresó: “Esta era una deuda con el municipio y con la provincia”, y aseguró que “aquí, cuando los vecinos tenían un problema de salud debían hacer peregrinaciones a otros hospitales, y representó la postergación de un derecho que durante cuatro años fue olvidado y abandonado”.

La titular del PAMI destacó: “Esto está inserto en las políticas que venimos llevando en el PAMI hace más de 130 días para ampliar nuestra capacidad prestacional, y no solo nos permite saldar una deuda con Ituzaingó, nos permite también resolver una necesidad en la región sanitaria que tiene la menor proporción entre camas y habitantes”, afirmó.

En tanto, el ministro González García señaló que hoy “comienza un camino de pleno funcionamiento, donde todos juntos trabajamos para mejorar la salud colectiva”, y explicó que “en cuatro meses hemos reproducido y ampliado la capacidad de nuestros hospitales en un 48 por ciento, con 3.600 camas, respiradores, personal, estructura que permite hoy transitar holgadamente esta situación difícil que estamos viviendo”.

A su vez, el intendente Descalzo, subrayó “la necesidad de un hospital en el municipio, que era algo más que indispensable”, al tiempo que aseguró: “No teníamos el presupuesto para terminarlo, y gracias a tu decisión podemos inaugurar esta segunda etapa del hospital”, señaló.

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, cuyo sector acondicionado especialmente para la atención de pacientes con coronavirus, sumó 60 camas a las 30 ya existentes y cuenta con la posibilidad de ampliar a otras 120 en un lapso de uno a dos meses.



El hospital había comenzado a ser construido durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero las obras se paralizaron durante la gestión de Mauricio Macri y se postergó la apertura del establecimiento.



"Para dar una respuesta adecuada a la pandemia provocada por el Covid-19, el Hospital -que ahora cuenta con la gestión compartida entre Nación, Provincia, PAMI y el Municipio de Ituzaingó- suma 60 camas a las 30 ya existentes, con posibilidad de ampliar a 120 en los próximos 30 a 60 días", indica un comunicado de la intendencia.



En ese sentido, se aclara que "una vez terminada la pandemia, el hospital retomará su camino original de ser un hospital general de agudos (con 160 camas) integrado al sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires, a través de la Región VII".