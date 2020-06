El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que "desde el jueves a la medianoche, el transporte público será solo para trabajadores esenciales"

En este sentido, Fernández informó que vencen todos los permisos para viajar de trabajadores no esenciales. Lo resolvió tras la reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

"Lo hemos decidido por la suba de contagios. Lo hacemos por la salud de todos los ciudadanos del AMBA", indicó en diálogo con Telefé.

El gobierno ya había advertido a medidados de mayo que la tarjeta SUBE solo iba a estar habilitada para trabajadores esenciales y exceptuados, pero finalmente dio marcha atrás con esa medida.

Aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria", por lo que llamó a "estar atentos", y señaló que el coronavirus "circula en todos los barrios”.

Por otra parte, aseguró que se siente "espléndido" y que lo que sucedió es que lo llamó su médico pidiéndole que sea "cauto" debido al incremento de contagios, y explicó que por ese motivo se queda en la residencia de Olivos realizando sus actividades.

"El problema no es la cuarentena, sino la economía", ya que "los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en su casa y consumir menos"; analizó el mandatario.

En ese sentido asumió que el problema que se genera es en "los comercios", que no logran reactivarse en el AMBA, a diferencia de lo que ocurre en las provincias, donde el sector mercantil y las industrias están funcionando.



"El interior del país está activo", enfatizó el jefe de Estado en una entrevista en la que también hizo un "balance positivo" de los primeros seis meses de su gestión.

También dijo que sabe "cómo volver de los problemas económicos, pero de la pérdida de la vida no se vuelve", y aseguró que si tiene "un compromiso ético es con la salud".



"Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos", señaló Fernández en una clara referencia a la situación de la pandemia que atraviesa Brasil.