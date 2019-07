El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ironizó este sábado con ser "marxista" y calificó de "falsos liberales" a funcionarios del gobierno nacional, en un encuentro sobre educación realizado en la Universidad de General Sarmiento en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Fernández, acompañado por el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y su compañera de fórmula Verónica Magario, empezó su discurso diciendo: "Como nosotros vamos a gobernar el país, vamos a hablar de futuro".

EN VIVO | Encuentro Abierto de Educación https://t.co/S2M8rR1mlJ — Alberto Fernández (@alferdez) 13 de julio de 2019

"Vieron que hay voces que dicen que Axel es marxista. Ante eso, me pregunto: ¿cómo piensan los que nos acusan de eso?. Ante el dilema que la economía nos presenta sobre si tenemos que optar por no endeudarnos, no castigar a los sectores más débiles y evitar los ajustes, entonces, si eso que hace Axel es marxismo, yo debo ser marxista", afirmó.

Fernández sostuvo que "en realidad, lo que estamos discutiendo son intereses y no hay que escapar de eso. Sin dudas, entre el interés del Fondo Monetario Internacional y los bancos y los intereses de la gente, nosotros elegimos lo segundo".

El precandidato a presidente también habló sobre educación y mencionó la tarea realizada en la materia por Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.

"¿Por qué no imitan a Alberdi y a Sarmiento?, que tanto hicieron por la educación pública. Estos (en alusión a funcionarios del gobierno) son falsos liberales. Liberales de guante blanco, para hacer negocios con su gente", afirmó.

En ese sentido, expresó: "la educación es central en la Argentina del futuro, pero no solo es fundamental educar a un niño sino también cuidar a un científico. Vamos a poner de pie al Conicet".

Las sociedades más ricas son las que invierten en educación, ciencia y tecnología.



Tenemos que saber a qué interés queremos responder. Y entre el interés del FMI y el interés de la gente y de nuestros chicos, Axel y yo elegimos lo segundo. pic.twitter.com/UCNMcmZZli — Alberto Fernández (@alferdez) 13 de julio de 2019

Kicillof, por su parte, manifestó que la educación pública "en todos sus niveles es la fábrica de sueños más importante con la que cuenta la Argentina. Sin educación, no hay un futuro bueno para el país".

"Bajaron a la mitad la inversión en la infraestructura. Lo que prometieron no lo hicieron y además desfinanciaron la educación pública y las universidades", advirtió el precandidato a gobernador bonaerense.

En ese sentido, dijo que "Por eso, no tengo dudas de que el modelo de Macri nos deja sin oportunidades y sin sueños".

"Ahora dicen muchas frases marketineras, pero desde el 2015 iniciaron una cruzada contra la educación pública y los docentes", aseguró.

La educación pública, en todos sus niveles, es la fábrica más importante de sueños y oportunidades con la que cuenta el país. Sin educación no hay futuro posible para la Argentina.

Con @alferdez @magariovero @Nardini_Leo y Gabriela Diker en Encuentro Abierto de Educación en UNGS. pic.twitter.com/dWYK45IBPe — Axel Kicillof (@Kicillofok) 13 de julio de 2019

Magario, en tanto, propuso "construir un camino de inversión educativa en la provincia, porque la educación no es un gasto sino una inversión a futuro. Nuestro compromiso es con la educación".

Sin educación pública de calidad no hay futuro. Por eso, con @kicillofok, vamos a asumir como política de gobierno la universalización del nivel inicial, el fortalecimiento de la educación técnica, la alfabetización digital y la igualdad de acceso al material didáctico. pic.twitter.com/iuJo2svmIj — Verónica Magario (@magariovero) 14 de julio de 2019

También participaron del cierre del Encuentro Abierto de Educación la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Graciela Diker, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.