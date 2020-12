El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que "esta semana estamos firmando el contrato con Rusia por la vacuna contra el coronavirus" y precisó que se podrá "vacunar a 300 mil personas antes de fin de año".



"Le pegué la última leída al contrato y entre hoy, mañana o pasado a más tardar está terminado el tema", dijo el Presidente en declaraciones a El Destape Radio. En tanto, ratificó que se vacunarán a "5 millones de personas durante enero y otras 5 millones en febrero".



En ese marco, Fernández se mostró “muy agradecido con el Fondo Soberano y el Gobierno de Rusia” del presidente Vladimir Putin, y destacó que "han sido absolutamente solidarios y le han dado una gran velocidad a darnos la vacuna que necesitábamos”.

Respecto a la situación de la pandemia en la Argentina, Fernández sostuvo que “siempre seguimos a la experiencia de Europa, la cual se relajó con el verano, abrió todo y cuando llegó el otoño se produjo la segunda ola de contagios con una velocidad enorme”.



“Eso me hace pensar en la posibilidad de que en otoño llegue la segunda ola a América Latina”, reiteró el Presidente, quien destacó que en el país "contamos con la ventaja de esa experiencia europea y podremos llegar -al otoño- con la vacuna que va a permitir minimizar los daños de la segunda ola vacunando la mayor cantidad de gente”.



En cuanto a la campaña de vacunación, el Presidente dijo que los argentinos “debemos hacer una epopeya durante el verano, tratando de vacunar primero a los que más riesgo tienen, al personal de la salud, de seguridad, docentes, mayores de 60 años y los que tienen enfermedades prevalentes", que serían "unas 13 millones de personas”.

Por último, precisó que “ en marzo recibiremos la vacuna de AstraZeneca y Oxford" y añadió: "Esperemos recibir también la de Pfizer”.

El jefe de Estado dijo también que, "lamentablemente", será recordado como "el presidente de la pandemia", pero destacó que, en este primer año de su gestión de Gobierno, que se cumple el próximo 10 de diciembre, habrá acumulado justamente por ese hecho "una experiencia que ningún presidente tuvo".



"La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué", señaló Fernández en la misma entrevista para luego agregar: "El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta".