Alberto Fernández, precandidato presidencial por el Frente De Todos, respondió al gobierno, que había criticado con dureza sus dichos sobre las Leliq, y aseguró que "es el Gobierno que más especulación financiera ha producido en la democracia".

Además, aseguró que por dicho problema "se cierran 43 empresas por día" en Argentina.

Por otro lado, al ser consultado si sus ideas económicas son imposibles de hacer, respondió: "Mis propuestas son dificiles de hacer con la idea que ellos tienen", y agregó que "un punto de presupuesto de la Leliq es igual al presupuesto de la Matanza".

También dijo: "Yo no quiero vivir en el país de este gobierno".

En cuento a los dichos sobre el aumento de las jubilaciones, dijo que "lo que más me preocupa es la confianza de los jubilados"

Por último, consultado sobre las obras que está inaugurando el Gobierno, chicaneó al presidente Mauricio Macri: "Muchas obras no inaugura así que no me preocupa".

Por otra parte, el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "han hecho un paquete de medidas económicas para frenar al dólar", y que "habría que citar al FMI a que declaren".

También, dijo que "hubo más de 70 mil millones de fugas de capitales", agregando que eso generó que "no hay estabilidad".

Al referise de la deuda, aseguró: "No había deuda antes, es un problema nuevo que antes no existía", y que la gente se da cuenta de esto, ya que "te dicen que no podemos vivir con estos precios".

Refiriéndose a Vidal, el ex ministro de Economía dijo: "La gobernadora tendría que ocuparse de los bonaerenses".

Además, acusó al Gobierno diciendo que "persiguen a los opositores".

Por último, volviendo a referirse a la economía, dijo que "hoy está dolarizada la economía. Las tarifas no pueden estar dolarizadas", y cerró: "Todas las medidas dicen que son para algo y pasa lo contrario".

Fernando Espinoza, dijo que "La Matanza fue la capital de la producción y el empleo", y también "fue la capital provincial universitaria" estos últimos años.

El dirigente peronista, cerró diciendo que "la mejor encuesta es ver a la gente en la calle que van a recibibir a Alberto".