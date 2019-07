El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó este martes en La Rioja que hay que "empezar a proteger el trabajo de los argentinos", y señaló que "no alcanza" con decirles a los empresarios que "se reconviertan".

"Hay que empezar a proteger el trabajo de los argentinos. Hay una lógica muy desbalanceada que tiene que ver con que los costos locales, son diferentes de los del extranjero. Pero la solución no es que 'se reconviertan y listo', como dice el Gobierno", sostuvo Fernández en declaraciones a la prensa.

Alberto en La Rioja.

Encuentro con jóvenes. https://t.co/WoZj9AYoUw — TOD☀️S (@FrenteDeTodos) July 23, 2019

En ese sentido, Fernández remarcó que si resulta electo se comprometerá con el empresario que "apuesta, invierte, y genera puestos de trabajo".

"Lo que pasa en La Rioja no es muy distinto de lo que pasa en Catamarca o Tucumán. Hay un común denominador en el tema industrial, por ejemplo en el sector textil, que es la apertura de importaciones que terminaron liquidando empresas", apuntó.

Fernández llegó el mediodía del martes a La Rioja para participar de una serie de actividades de campaña junto al gobernador local y actual precandidato a diputado nacional, Sergio Casas.

El postulante presidencial estuvo acompañado durante su visita del gobernador tucumano, Juan Manzur, y no se pronunció sobre los comicios provinciales de La Rioja.

Ayer me enteré del esfuerzo que está haciendo La Rioja para que los empleados públicos no pierdan con la inflación.



Todos los gobernadores están dando pelea frente a un Gobierno insensible ante la realidad y debemos apoyarlos.



Gracias @SergioGCasas por recibirme hoy. pic.twitter.com/huvHeiZ4hH — Alberto Fernández (@alferdez) July 23, 2019

A poco de su llegada, ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Naindo, de la capital provincial, y luego visitó a la fábrica textil Ritex y se reunió con comerciantes, industriales, productores y gremios.

Las actividades de Fernández en La Rioja concluyeron con un encuentro con jóvenes en el Paseo Cultural Castro Barros.

Fernández también abordó la cuestión de "la salida al Pacífico" que buscan las provincias cordilleranas como vías de exportación para sus economías regionales.

"Es un tema central. Eso es desarrollar el federalismo. Las provincias cordilleranas deben dejar de cruzar el país para vender sus productos porque no tienen otra opción que salir por el Atlántico para irse a los países del este de Asia", observó.

Fernández también se refirió a la cuestión de la pobreza y remarcó que una forma de comenzar a resolverla "es conseguir que las empresas paguen sus impuestos donde producen".

"¿Por qué a las provincias cordilleranas no le abrimos los pasos hacia el Pacífico y los obligamos a cruzar toda la Argentina para salir por Buenos Aires o por Rosario? No hablar de esto es no querer al país. Hay que plantear estos debates para resolverlos y encontrar una respuesta", reafirmó.

El ex jefe de Gabinete de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner prometió además que si llega a la Casa Rosada tendrá a los gobernadores como "socios en el objetivo de lograr solucionar los problemas de todos".

Y se refirió a los pueblos originarios, al estimar que para cuidar a esta comunidades se debe "producir un cambio en las prácticas políticas" de los gobiernos.

"Tenemos que hacer un cambio en las prácticas políticas. Como Jefe de Gabinete he vivido algunos casos puntuales en Salta, donde a la hora del desmonte se llevaban puestas a las comunidades. Y me puse del lado de ellos y los protegí. Conozco el problema y cuidaré de los pueblos originarios", prometió.