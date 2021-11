Alberto Fernández participó, mediante un mensaje pregrabado, del evento “Ambition from the Frontlines: Recognising Champions with UNDP’s Climate Promise”, y allí aseguró que “la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones”.

De esta manera, la intervención del presidente se enmarca en una actividad realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con la oficina ejecutiva del Secretario General, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el contexto del foro mundial COP26, que finaliza el 12 de este mes en la ciudad escocesa de Glasgow.