Este domingo, el presidente Alberto Fernández habló sobre el proyecto de ley que tratará el Congreso y que regulará las medidas relativas a la gestión de la pandemia. El primer mandatario advirtió que si no se aprueba, podría establecer nuevas restricciones para contener la segunda ola de coronavirus a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“ La única solución que tengo en mis manos es la de evitar la circulación. Si no está la ley, la única alternativa es que un DNU vuelva a poner restricciones ”, aseguró Fernández en diálogo con C5N . Las actuales limitaciones estarán vigentes hasta el próximo viernes , por lo que el plazo para aprobar la ley de emergencia es corto.

"Las restricciones son muy necesarias".

Por otra parte, se refirió a uno de los temas más polémicos: las clases. “ Las restricciones son muy necesarias. En los lugares donde las restricciones se cumplieron, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, la caída fue más significativa que en la Ciudad, donde las clases siguieron y los controles fueron más relajados. Quiero que todos entiendan que las clases presenciales son un riesgo que se potencia, es un riesgo creciente. No lo digo yo, es una experiencia vivida en todo el mundo ”, agregó.

.

Además, aseguró que no pretende quitarle la libertad a nadie, sino poner en marcha todos los recursos a su alcance para contener la segunda ola. “Yo no estoy en contra de la libertad de nadie, estoy solamente diciendo lo que la ciencia ha probado. Estoy aplicando los recursos que la ciencia recomienda frente a situaciones como esta. En el mientras tanto, seguimos buscando vacunas. En el mientras tanto, lo que tenemos que hacer es cuidarnos y cuando les digo ‘circulen lo menos posible, eviten las reuniones sociales, suspendamos las clases presenciales’ no quito la libertad de nadie”.

¿Cuándo llegan más vacunas?

En su última disertación en Miami, el ex presidente Mauricio Macri, criticó la gestión que se había hecho en el país sobre las vacunas y el actual mandatario le respondió. “Critican todo lo que proponemos. Sería importante que hicieran el esfuerzo de conseguir vacunas, de ayudar a contener a la gente que ya esta cansada, agotada de todo este tiempo tristísimo al que nos condenó la pandemia. Socialmente sería mucho más valorados”.

“Critican todo lo que proponemos".