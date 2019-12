El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que su gobierno "frenó un colectivo que iba hacia el precipicio" y ahora debe "administrar el caos", al sintetizar la situación en la que recibió el país, y pidió que "se dejen de macanear" pues "no hay congelamiento" en las jubilaciones.



Al mismo tiempo, Fernández aclaró que "lo único que cambió fue el cálculo de actualización del sueldo" del sistema jubilatorio. También aseveró, en una entrevista por América TV, que "frenamos un colectivo que iba hacia el precipicio", que asumió con una "situación un poco parecida" a la de 2001 y que solicitó facultades especiales para "administrar el caos".

#AlbertoEnLaCornisa | "Hemos parado el colectivo directo al precipicio", "Hagamos una sociedad justa donde crezcamos todos", "Terminemos las diferencias entre nosotros", @alferdez en #LaCornisa x @AmericaTV — Luis Majul (@majulluis) December 23, 2019



Asimismo, el primer mandatario anunció que "en marzo va a haber un aumento para todos" los adultos que componen el espectro previsional. Fernández aseveró que "no estoy congelando nada" respecto de las jubilaciones. Añadió que "en diciembre hubo un aumento, en diciembre y enero dimos dos aumentos y en marzo habrá otro para todos" los pasivos.

#AlbertoEnLaCornisa | "#CFK y yo somos amigos", "Si Cristina no hubiera cambiado yo no sería Presidente", "CFK estuvo muy enojada conmigo", @alferdez en #LaCornisa x @AmericaTV — Luis Majul (@majulluis) December 23, 2019



El primer mandatario, en una entrevista con América TV, pidió enérgicamente que "dejen de macanear" sobre esa cuestión a quienes sostienen que hay "congelamiento" y aseveró que el cambio de fórmula de actualización "no significa" un freno al aumento de los haberes.

Además, sostuvo que asumió la administración del país en "una situación un poco parecida" a la de 2001 "en muchas cosas", al apuntar que "en aquel momento había 57 puntos de pobreza y ahora 41; una deuda en default y ahora hay un virtual default, y había un problema de desempleo creciente, como ahora".



"Gracias a Dios no tenemos el estallido social como en 2001, porque la gente votó un cambio", sostuvo el mandatario en una entrevista con el canal América TV. También afirmó que las facultades especiales que solicitó a través del proyecto de Solidaridad Social son para "administrar el caos", al expresar que "lugar donde voy, hay un problema".



Y matizó que "sobre cómo ejerza estas facultades voy a tener el control social y, cuando me equivoque, me lo van a reclamar". "Trato de evitar hablar de esto, porque tengo la impresión de la que la gente quiere que hablemos de mañana", sostuvo. Sobre la ley con medidas de emergencia sancionada por el Congreso recientemente, dijo que se "sentaron las bases para tranquilizar la economía" porque, dijo, "estábamos absolutamente desbordados por alguien que decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido", en referencia al ex mandatario Mauricio Macri.



El Presidente dijo en otro tramo del reportaje que "aprendió" del conflicto de 2008 por la resolución 125 con el sector agropecuario por las retenciones a las exportaciones, y aseguró que por ello no cometerá "dos veces ese error", por lo que propuso entonces la "segmentación" de ese gravamen para distintos tipos de productores.



Acerca de la designada interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que la fiscal "no apoya un proyecto partidario" sino "es parte de un movimiento dentro de la Justicia que, en todo caso, tiene una mirada del país parecida a la nuestra", en referencia al colectivo Justicia Legítima.



El Presidente destacó la "honestidad intelectual, capacidad y coraje" de Caamaño. Al mismo tiempo resaltó la idoneidad y la independencia del nuevo titular de la Oficina Anticorrupción (OA), el fiscal Félix Crous, también miembro de Justicia