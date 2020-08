El presidente Alberto Fernández reafirmó este lunes que su Gobierno aspira a que "los servicios públicos lleguen a todos" y reiteró que no fue equivocado "preservar a la gente antes que ganar un peso más en la economía" durante la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae).



"Preferimos preservar a la gente antes que ganar un peso más en la economía y no nos equivocamos", declaró el Presidente durante el acto en el partido bonaerense de Pilar para la inauguración de la estación Villa Rosa y el anuncio un plan de obras para los partidos de Pilar y Tres de Febrero.



Fernández graficó que, pese a los cuestionamientos que recibió su gobierno por las medidas de aislamiento dispuestas para contener el avance del coronavirus, "el salario cayó la mitad de lo que cayó el año pasado".

Además, defendió el decreto que declara como "servicios públicos esenciales" a la telefonía móvil, internet y la TV paga, que hoy recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones parlamentarias que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.



"Lo mejor es que los servicios públicos lleguen a todos, que todos tengan internet y telefonía celular accesible", enfatizó el Presidente, al referirse a la propuesta del Gobierno porteño para que vuelvan a las aulas los alumnos de los barrios que no cuentan con conectividad y que no pudieron acceder a clases virtuales durante la cuarentena.



En otro tramo de su discurso, Fernández se refirió también a los dispositivos incorporados para combatir la inseguridad y afirmó: "Quienes delinquen sepan que nos hemos puesto de pie para pararlos y para que no intranquilicen la vida de los argentinos".

Afirmó que su Gobierno pondrá "todo su empeño" en cuidar la seguridad porque "la calle es de todos y todos merecemos vivirla con tranquilidad".



Del acto participaron los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.



Por su parte, Kicillof resaltó que "el país no se suspendió" y que las "obras siguieron en curso" durante la pandemia de coronavirus.