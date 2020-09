El presidente Alberto Fernández se refirió al reclamo impulsado por oficiales de la Policía Bonaerense y pidió afrontar y resolver "los problemas" en "paz y con sensatez".

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Fernández recibirá en la Residencia de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a intendentes de la primera y tercera sección electoral, mientras efectivos de la policía provincial mantenían esta tarde una protesta frente a la Residencia Oficial de Olivos, lo que fue repudiado por buena parte del arco político y gremial.

Mejoras salariales

Kicillof terminará de definir hoy los detalles de la suba salarial que dispondrá para la policía bonaerense y que anunciará mañana, mientras efectivos de la fuerza permanecían concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12, en La Matanza y otras dependencias, en demanda de definiciones sobre el porcentaje de suba.

.

En tanto, fuentes de la Gobernación consignaron Télam que el mandatario provincial trabajaba hoy junto a su equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Pablo López, para definir los alcances del aumento de sueldo que se otorgará a la policía de la provincia.

En ese sentido, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reafirmó que los anuncios sobre mejoras salariales y laborales que la gestión provincial realizará en relación a la policía serán "lo suficientemente amplios" como "para que se terminen las protestas" que tienen lugar en distintos puntos del distrito.

Repudio del oficialismo y la oposición

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó su "repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense", que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

.

"El legítimo reclamo salarial de las fuerzas policiales de la provincia, luego de la desastrosa gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el Gobierno nacional y el provincial, que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones", señaló la bancada presidida por Máximo Kirchner, a través de un comunicado.

En tanto, diputados de la Unión Cívica Radical calificaron de "inaceptable" a la protesta que el personal de la Policía Bonaerense realizó alrededor de la Quinta Presidencial, y señalaron que la única manera de solucionar el conflicto es mediante un "dialogo responsable".

Así se pronunciaron los legisladores radicales Facundo Suarez Lastra, Emilio Yacobitti, Fabian Quetglas, Dolores Martínez, y Juan Martín, opinaron hoy sobre la metodología de protesta de esos efectivos frente a la Residencia Presidencial de Olivos.

.

También Partido Justicialista nacional, la CGT, las dos CTA y legisladores e intendentes del oficialismo cuestionaron la modalidad del reclamo policial bonaerense, llamaron a respetar la "institucionalidad" y repudiaron "la manipulación política" y las "actitudes desestablizantes" que le atribuyen a sectores de Juntos por el Cambio durante la evolución de las protestas.

A su vez, intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral rechazaron la protesta que hicieron miembros de la policía bonaerense en torno a la Residencia Oficial de Olivos, por considerarla como una "amenaza y un amedrentamiento".

Bajo el título "El Reclamo es Justo. El Método No", los jefes comunales difundieron en las redes un comunicado en el que consignaron que se puede "comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno".