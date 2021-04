El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no acatar la suspensión de las clases presenciales en ese distrito. "No hagan política con el coronavirus para caerle simpático al electorado. La pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección", aseguró el jefe de Estado durante un acto en el que anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para reforzar el sistema sanitario ante la segunda ola de Covid-19.

En su mensaje, Alberto Fernández relativió también la preocupación de Rodríguez Larreta respecto a la educación porque, según advirtió, la Ciudad de Buenos Aires, es la “anteúltima” en la lista sobre los avances en la vacunación del personal docente. "Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente, es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad está anteúltima y sólo vacunó al 14 por ciento del personal de educación”, puntualizó.

.

Y luego, sin mencionar a Rodríguez Larreta, advirtió: "A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente y a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica”.

El mandatario celebró que hoy se habrán recibido en el país "9 millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus, y afirmó que, pese a que las cantidades no son las "deseadas" sino "mucho menos porque los contratos no pudieron cumplirse" como el Gobierno esperaba, se van a "conseguir más vacunas para sostener el ritmo de vacunación". "Vamos a conseguir más vacunas, en la segunda quincena llegarán más dosis y sostendremos el ritmo de vacunación", remarcó.

Por otro lado, Alberto Fernández aseguró que "ninguna decisión fue impensada" al dictar las últimas medidas restrictivas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), epicentro de los contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus, porque, reiteró, su única preocupación es "cuidar la salud de los argentinos".

Además, el Presidente agradeció a quienes acataron las nuevas restricciones desde el viernes último, cuando entraron en vigencia, porque "salvan de contagio a los argentinos y argentinas" y "preservan la vida".