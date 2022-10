El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que aspirar a ser el "supermercado del mundo", como pretendía el expresidente Mauricio Macri, es "no entender lo que pasa en la sociedad moderna", al advertir que esa no es la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar".

El mandatario afirmó que el objetivo de su Gobierno es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que la hoja de ruta es "seguir educando a los argentinos, sembrando conocimiento, apostando a la ciencia y seguir promoviendo la tecnología".

"Allí está la mejor sociedad que queremos", subrayó en medio del acto en el que encabezó el cierre del Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional en Tecnópolis.

Además, abogó hoy por llevar "recursos y actores" a las zonas "periféricas" del país para que esa inversión "vuelva a esos lugares lo que son: zonas pujantes donde se pueda producir".

"No me gusta la Argentina que concentra su riqueza en el centro del país y tiene una periferia en el norte y en el sur. Esa es una Argentina muy injusta", planteó Fernández durante la actividad en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, entre otros funcionarios que dijeron presente.