El presidente Alberto Fernández dijo este viernes que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue "muy injusto, ingrato y se equivocó" con sus declaraciones en el marco de una conferencia de prensa.



"Estaba muy exaltado hablándole a su público. Lo que dijo es mentira", dijo Fernández en rueda de prensa en Olivos, en la que ratificó que la decisión del Gobierno nacional de suspender la presencialidad de las clases por 15 días en el AMBA "no va a ser alterada".

El Presidente se reunió este viernes a solas con el jefe de Gobierno porteño para analizar las nuevas medidas implementadas por el Gobierno nacional en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

.

Este jueves, Rodríguez Larreta había hecho un pedido público para reunirse con el mandatario, en el marco de una conferencia de prensa.

Duras críticas de Alberto Fernández a Patricia Bullrich: "Está en el ocaso"

“Yo soy una persona que valora mucho el Estado de derecho. Para que el Estado de derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en la puerta”, dijo el Presidente sobre la protesta que se realizó frente a la Quinta de Olivos.

En ese sentido, añadió: “Que algún exaltado lo haga es razonable dentro de una sociedad, todas las sociedades tienen exaltados. Que la presidenta de un partido político en la democracia haga eso me parece que es un llamado de atención”.

.

En referencia a Bullrich agregó que esto “tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla aunque tengo opinión”. “La he visto pasar por muchos lados y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora", concluyó.