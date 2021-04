El presidente Alberto Fernández cuestionó la actitud de la oposición y se preguntó "por qué no consiguen vacunas" contra el coronavirus si es que tenían la posibilidad de hacerlo.

"Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas, como dijo el expresidente (Mauricio Macri), ¿por qué no las consiguen?", afirmó el jefe de Estado al hablar este jueves por Radio 10.

"Así me ayudan, si yo lo que necesito es que los argentinos tengan vacunas", amplió el mandatario.

De esa manera, el Presidente contestó las críticas de su antecesor en el cargo, Mauricio Macri. También fustigó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se molestó por la supuesta falta de diálogo antes de disponer las últimas medidas.

"Estas medidas las tomé yo y son las fuerzas federales las que las harán cumplir si la Policía de la Ciudad no lo quiere hacer", manifestó.

"Yo dialogué. Con el cierre de los restaurantes, me pidieron que no fuera a las diez de la noche y por consenso fue a las once. Y cuando se anunciaron (esos horarios) dijeron que no estaban de acuerdo", expresó el Presidente.

"Este no es el mundo que yo soñaba gobernar, es el que me tocó. Yo seré leal y consecuente con mis convicciones y mi compromiso es con la sociedad. Que digan y escriban lo que les plazca, mi compromiso es cuidar a cada argentino", expresó Fernández.

El Presidente mostró disgusto por la falta de acompañamiento de Juntos por el Cambio en las medidas de restricción a la circulación anunciadas el miércoles y en la política de vacunación. "Un espacio político pone en duda la honestidad con la que hemos trabajado con las vacunas y dicen que se debe investigar cómo se comprar las vacunas. Hubo una ley que autorizó al Gobierno nacional a comprar vacunas y la misma ley autorizó a los gobernadores", afirmó.



El miércoles por la noche, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado asegurando que hubo "enormes deficiencias de la campaña de vacunación, tanto en las expectativas generadas, como en la adquisición, administración, distribución y transparencia".