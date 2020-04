El presidente Alberto Fernández dijo que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12, y advirtió que "en centros urbanos seremos mucho más estrictos".

"En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", dijo el mandatario pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos", en declaraciones a Canal 13.

Peligroso relajo

En tanto, el Primer mandatario sostuvo que el gobierno ve "cierto relajamiento" en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que le "preocupa" y aclaró que "no hay ningún levantamiento de la cuarentena" a partir del próximo lunes.

"El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan controlar caso por caso", dijo el Presidente, que agregó: "Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por colectivo".

Pico de Coronavirus

En cuanto al aplanamiento en la curva de casos de coronavirus, Fernández dijo que los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo" y por eso la cuarentena "va a continuar".

Además, el presidente advirtió que necesita "gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque" y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo "ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse". "No vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente", insistió.

Uso de barbijos

Por otra parte, Fernández comentó que "lo que abunda no daña, y, si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio por coronavirus sea más difícil" y sostuvo que para eso, se pueden "hacer barbijos caseros". "Si lo quieren usar, bienvenido sea; se protegen más", dijo el mandatario.

El funcionario afirmó que desde el gobierno nacional se está "tratando de hacer lento el contagio" del coronavirus en el país, al tiempo que volvió a pedir que "nadie se relaje" en las medidas de aislamiento social. "Nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios".

Gracias totales

A la hora de destacar el trabajo de otros funcionarios, el primer mandatario argumentó que estará "eternamente agradecidos" a los intendentes del conurbano tanto "oficialistas como opositores", por su trabajo en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Fernández remarcó que trabaja "codo a codo" y "las 24 horas" con los jefes comunales, con quienes se viene reuniendo para analizar la logística de la red sanitaria y social que se está implementando en el conurbano bonaerense, uno de los lugares que se estima sufrirá más la enfermedad.