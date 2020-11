El presidente Alberto Fernández agradeció este viernes el "afecto" plasmado en la carta enviada por el exmandatario boliviano Evo Morales con motivo de la muerte de Diego Maradona, en la que sostiene que el astro deportivo "no solo jugaba al fútbol" sino que "también militaba por la justicia y por la vida".



A través de la red social Twitter, el Presidente dio a conocer la misiva y escribió: "Gracias Evo por tus palabras de afecto hacia él y hacia la Argentina. Todos y todas necesitamos un abrazo".



El escrito suscripto por el líder boliviano está fechado este viernes en la región de Cochabamba y, en sus primeras líneas afirma haber sido redactado "con profundo dolor" en el alma y "tristeza" en el corazón.

"Diego no solo jugaba al fútbol, también militaba por la justicia y por la vida".



Gracias @evoespueblo por tus palabras de afecto hacia él y hacia la Argentina. Todos y todas necesitamos un abrazo. pic.twitter.com/WM1un8R1lT — Alberto Fernández (@alferdez) November 27, 2020

Morales colma de elogios al jugador de fútbol, pero destaca, en la misma medida su "conciencia de clase" y su posicionamiento político.



"Diego fue un hijo de la Patria Grande, un hombre que pese a estar en la cima no olvidó nunca de dónde venía, no olvidó su conciencia de clase, no olvidó a los suyos, los humildes", dijo.



También sostiene que aquel "maravilloso gol" contra Inglaterra en el Mundial de 1986, " no sólo los argentinos gritaron a todo pulmón sino que lo hicieron los bolivianos y todos los latinoamericanos".

Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. pic.twitter.com/7cNMtRTRHG — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 25, 2020

"Eso sucedió porque la política también se expresa en el fútbol ¿Acaso no nos vino a la mente y al corazón las Islas Malvinas cantar ese gol? ¿Acaso no fue un gol que por un instante nos desquitaba del colonialismo sufrido por tantos siglos? ¿Acaso hoy no nos emocionamos al ver ese gol y al escuchar el relato de Víctor Hugo Morales?", añadió.



Recuerda además que lo conoció en 2005, durante la contracumbre de los Pueblos de Mar del Plata, donde "luchó contra el imperialismo, el capitalismo y el colonialismo".

"Diego acompañó siempre las causas justas. Estuvo junto a Néstor, Cristina y junto a ti, hermano Alberto. Estuvo con Fidel y Raúl (Castro). Estuvo con Lula (da Silva) y Dilma (Rousseff). Estuvo con Hugo (Chávez) y Nicolás (Maduro). Estuvo con Rafael (Correa)", detalló.



Morales señaló que el futbolista acompañó los reclamos de Bolivia para jugar oficialmente al fútbol en La Paz, acompañó a esa nación en la reivindicación de una salida al mar y también condenó el golpe de Estado de 2019.



"Nunca olvidaremos a Diego, su luz seguirá alumbrándonos. Mucha fuerza para ti, hermano Alberto, para su familia y para el maravilloso pueblo argentino", concluyó.

La carta de Evo Morales sobre Diego Armano Maradona:

La carta enviada por el exmandatario boliviano Evo Morales.