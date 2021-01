El campo anunció un paro de 72 horas en protesta por el cierre temporal del registro de exportaciones de maíz y el presidente, Alberto Fernández, reiteró que el objetivo es proteger el mercado interno y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. "El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán?", cuestionó.

El aumento de precios de los alimentos fue notorio en las góndolas durante el mes de diciembre. A la espera de Índice de Precios al Consumidor del Indec que se conocerá el próximo jueves, varios informes privados pudieron constatar que el corte al que refirió el Presidente, el kilo de asado, pasó de un promedio de $350 a alcanzar los $500 en las últimas semanas del año pasado.

El kilo de asado pasó de promediar los $350 a alcanzar los $500 en diciembre 2020.

"El mundo demanda alimentos y suben los precios. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo", sostuvo el mandatario nacional esta mañana en diálogo con Radio con Vos.

Las puntualización sobre el maíz responde a la decisión del gobierno nacional de cerrar temporalmente las exportaciones, lo que derivó en el anuncio de la Mesa de Enlace de un paro de comercialización por tres días que arrancará el próximo lunes. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió a su vez esta mañana que "una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos" y señaló que, si la intención es "hacer un 'lockout', el Gobierno no se va a mover un centímetro" de su postura.

.

Sobre el conflicto con el sector agroexportador, el Presidente insistió: "Hay una lucha con la producción de alimentos en Argentina", al tiempo que subrayó: "Yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera gobernar un país normal, y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal", afirmó el jefe de Estado.

Sin aval de Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural convocaron ayer a un cese de comercialización en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno. Insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos".

.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, justificó luego el no acompañamiento a la medida al considerar que "no es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno" y afirmó la necesidad de "agotar todas las instancias de diálogo".

Katopodis en declaraciones formuladas a El Destape Radio concluyó: "Una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos" porque especialmente los sojeros "tuvieron ganancias extraordinarias", es momento de que el "esfuerzo lo hagan aquellos que puedan hacerlo".