Una fuerte polémica pública se desató tras la alusión que el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo de la investigadora del Conicet Sandra Pitta, durante un acto realizado el miércoles en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho, igual que todos ellos", sostuvo Fernández, lo que fue interpretado como un "apriete" por parte de la farmacéutica y biotecnóloga, quien días atrás firmó una solicitada de apoyo a la postulación del actual presidente, Mauricio Macri.

#Elecciones2019 @alferdez ante científicos: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos" pic.twitter.com/eKanbQXjnv — C5N (@C5N) July 31, 2019

La reacción de Pitta contó con una masiva adhesión en las redes sociales, en su mayoría de parte de personas que claramente no tienen una buena opinión de Fernández ni del kirchnerismo en general. Consultado este jueves por esta cuestión, el ex jefe de gabinete señaló que no concibe "una Argentina donde se persiga a alguien por lo que piensa o por lo que expresa".