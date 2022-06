El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, anunciará este lunes por la mañana una nueva jerarquización salarial para los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet).



El acto que se realizará a partir de las 11 en Casa Rosada será la primera aparición pública del jefe de Estado luego de su paso por la IX Cumbre de las Américas que tuvo lugar la semana pasada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Consultado el viernes sobre su discurso ante el resto de los mandatarios en una conferencia de prensa que contó con la presencia de una enviada del Grupo Crónica, Fernández respondió: “A mí me tocó hablar por la Celac y ahí di mi posición sobre lo que creía que pasaba en esta Cumbre, en América y hacía donde debíamos transitar. Creo que fue una jornada valiosa”.

Uno de los puntos destacados del discurso del pasado jueves del titular del Gobierno argentino fue el cuestionamiento al anfitrión por “imponer un derecho de admisión” que dejó afuera por decisión unilateral a Cuba y Venezuela.

Al presidente estadounidense, Fernández le habló directamente y le pidió “cambiar las políticas que dañan nuestra región y que los daños se reparen”, para luego invitarlo a la próxima reunión plenaria de la Celac que será en Buenos Aires, probablemente en diciembre.

Ante la pregunta de si fue consensuado el discurso previamente con otros líderes de la región, Fernández contestó: “La Celac es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la Celac. No tuvimos ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Recibí solo palabras de apoyo. Los discursos no se consensuan, son propios, sino son documentos”.



Y concluyó sobre la cuestión: “No vine a poner más muros, sino a construir puentes. Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario”.

El Conicet, entre las mejores en su rubro

De acuerdo a un ranking difundido por SCImago este 2022, el Conicet escaló 54 posiciones y se ubicó en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación.



El escalafón anterior, correspondiente al año 2021, situaba a esa institución argentina en el puesto 195. Además, logró el puesto 17 en el ranking de instituciones SCImago (SIR) 2022, que mide la evolución de 1.745 organismos gubernamentales centrados en la investigación a nivel mundial, lo que lo puso en el mejor lugar desde que comenzaron las mediciones del SIR en 2009.

En tanto, el Conicet mantiene la primera posición como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica.