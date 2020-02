El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que "algunos opositores y algunos medios quieren hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste" en relación a las jubilaciones y resaltó que la decisión del gobierno de reimplantar la entrega gratuita de medicamentos le permite a los jubilados contar con unos "5 mil pesos adicionales en sus bolsillos".



Además, confirmó que, a partir del 1 de marzo próximo, se les comenzará a reintegrar a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo hasta 700 pesos por mes en concepto de reintegro de IVA, algo que -anticipó- será anunciado formalmente en esta jornada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.



Así lo consignó en declaraciones formuladas a Radio 10, en las que, además, apuntó que, quienes le pusieron punto final a un sistema que tenia "racionalidad" como el que implementó el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, son los que ahora se "rasgan las vestiduras" por los jubilados.



En este sentido, el mandamás pidió "honestidad intelectual" a quienes critican el incremento a la jubilación mínima, ya que "se olvidan lo que hicieron" y el estado en el que dejaron el país.

.



"Yo quisiera la honestidad intelectual que no veo en muchos analistas, un poquito de honestidad intelectual, se olvidan de lo que hicieron, pero yo no, porque estoy viendo ese país (que dejaron) todos los días", sostuvo el mandatario.



Dijo que los mismos que hoy critican al gobierno, "quieren que paguemos la deuda", y les pidió que "no sean cínicos" ya que, incluso, muchos fueron titulares del Banco Central y "vieron fugar miles de millones de dólares".

.



"La indecencia es asombrosa, se olvidan de lo que hicieron , pero yo no, porque estoy viendo ese país (que dejaron) todos los días. Pero no tengo ganas de hablar de la herencia, un poquito de honestidad intelectual pido, un poquito", concluyó.



El presidente sostuvo además que la decisión de suspender la fórmula de actualización de jubilaciones impuesta por el macrismo tuvo un "sentido de responsabilidad", y agregó que la anterior gestión de Cambiemos "cambió un sistema de actualización que tenia una racionalidad económica absoluta".



En ese contexto, el presidente Fernandez remarcó la decisión del Gobierno de reimplantar la entrega gratuita de medicamentos para jubilados y pensionados lo que -dijo-permitió un ingreso adicional de 5 mil pesos que "antes se gastaban en remedio y ahora está en el bolsillo de los jubilados".