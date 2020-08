El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que la Secretaría de Energía tendrá una sede en Neuquén, debido a que en esa provincia "la riqueza energética se concentra hoy", y como parte de su decisión de descentralizar el poder.



La medida ratificada hoy por el jefe de Estado en la provincia de Santa Fe donde encabezó la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, ya había sido planteada en los últimos días en ocasión de la designación del nuevo secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez.



Fernández se refirió públicamente sobre al tema tras dar a conocer que la nueva sede de gestión de la Hidrovía estará a partir de ahora en la ciudad de Rosario, y dijo esperar que "en pocos días más hacer lo mismo con la energía llevando una sede de la Secretaría a Neuquén, donde la riqueza energética se concentra hoy".

.

Voceros del designado funcionario explicaron que Martínez va a alternar su trabajo al frente de la cartera tanto en el Ministerio de Economía y la nueva sede en la capital neuquina, donde también tienen sus oficinas las principales operadoras petroleras de la cuenca.De esta manera el presidente no sólo ratificó la idea de llevar la presencia del Estado federal a la provincia patagónica sino que reafirmó el rol que le otorga a la formación no convencional de Vaca Muerta, en cuanto a la inversión, producción, empleo y exportaciones para el desarrollo nacional.Ayer, el presidente recibió a Martínez en en la Quinta de Olivos, en una reunión de trabajo en la que le remarcó al nuevo funcionario la importancia de que las definiciones en materia energética incluyan "una visión federal y de desarrollo".

.

En ese sentido, el mandatario resaltó la necesidad de que haya, lo que se condice con esta experiencia de sumar una sede en la mayor cuenca productora de hidrocaburos.Días antes de la declaración del aislamiento social obligatorio iniciado el 20 de marzo, el gobernador de Neuquén había estimado ante la Asmblea Legislativa provincial que había comprometidos US$200.000 millones para desarrollar la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta.En la región hay 39 áreas concesionadas, de las cuales ocho se encuentran en la etapa de desarrollo masivo que representan apenas un 4% del total de la extensión de la formación.

.

De acuerdo al Instituto Argentino de Energía General Mosconi los recursos de Vaca Muerta, la única formación no convencional en desarrollo comercial fuera de los Estados Unidos, fue la que permitió en los últimos años revertir la declinación sostenida de producción en gas y petróleo.Las cifras relevadas por el Instituto indican que la producción de petróleo convencional (78% de la producción) se redujo 6,8% durante los últimos doce meses, pero en cambio la producción no convencional se incrementó 39,2% en el miso período.Algo similar ocurre con el gas natural que sale de esa cuenca, donde la producción convencional se redujo 7% en el último año mientras que la no convencional se incrementó 8,8% anual representando el 43% del total producido.