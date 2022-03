El presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, tras haber puesto fin en su gobierno a "escuchas o seguimientos ilegales" y evaluó que es "indispensable que el Congreso acompañe este camino".

que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad", remarcó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al dar inicio al período de sesiones ordinarias.durante el macrismo y al accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en ese gobierno, el Presidente dijo "nunca más" a esas prácticas ilegales."Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos", remarcó.En la Argentina "hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial", dijo en el discurso, con la presencia en el recinto del ministro de Justicia de la Nacióny la interventora de la AFI,. El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión", garantizó.Fernández destacó que la intervención de la AFIeste "entramado" montado "durante la administración anterior", en referencia al Gobierno de, quien está procesado en la causa que investiga espionaje ilegal a"Existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la República, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación.", evaluó el Presidente.

En ese marco, el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley, ante la necesidad de "contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico".