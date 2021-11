El presidente Alberto Fernández participó este viernes de un acto conmemorativo previo al Día de la Soberanía, en donde dejó varios títulos sobre las Islas Malvinas. Para muestra un botón, afirmó que su gobierno no va a descansar hasta verlas pintadas de celeste y blanco. “Vamos a pelear hasta que vuelvan a ser argentinas”, señaló.

Su discurso tuvo lugar en el Palacio San Martín y fue con el objetivo de lanzar la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”.

"Vamos a pelear hasta que vuelvan a ser argentinas”, aseguró Alberto Fernández.

Además, indicó en tono irónica que “no las vamos a cambiar no por vacunas ni por deuda”. Esto por supuesto viene del sinfín de reacciones que tuvo la propuesta de “canjear” deuda contraída al Fondo Monetario Internacional (FMI), no por dólares, sino por “acción climática”. Esta iniciativa dio la vuelta al mundo e incluso llevó a que la cadena más vista de los Estados Unidos, Fox News, se burlara de esto.

Tucker Carlson, quien conduce el segundo programa más visto en el cable norteamericano, le dedicó unas palabras al gobierno argentino hace unos días. "Leí un artículo divertido en Bloomberg el otro día. Aparentemente, la Nación Argentina ofreció pagarle a sus acreedores con algo llamado 'acción climática'. (…) El hecho de que no sea un país latinoamericano en bancarrota no significa que no pueda pagar sus deudas con virtud. Entonces, ¿qué tal esto? El resto de nosotros nos comprometemos en contratos legalmente vinculantes notariados a no volar nuestros aviones privados a Europa durante todo un año calendario. A cambio de esa promesa, estamos exentos de impuestos federales”, comentó el periodista.

.

Lo que había dicho Patricia Bullrich sobre las Islas Malvinas

En abril, en plena pandemia de coronavirus y cuando la oposición insistía en que se habilitara la llegada de vacunas producidas por el laboratorio Pfizer, la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, había hecho una desafortunada propuesta para concretar ese contrato comercial que la compañía estadounidense deseaba: dijo que "podríamos haberles dado las Islas Malvinas" a cambio de esas vacunas.

Por eso Fernández dijo este viernes que "algunos minimizan esas tierras y se atreven a decir que paguemos vacunas entregando a las islas. Me asombra que lo digan en público. A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda; vamos a pelear hasta que vuelvan a ser argentinas”.

“No hay dudas del derecho que nos cabe sobre esas tierras. Algunos las minimizan, incluso se animan a decir que paguemos vacunas entregando las islas. Me asombra que lo digan en público. Que impactante, eh. Porque en esa islas quedaron las vidas de centenares de argentinos”, añadió.

¿Por qué se festeja el Día de la Soberanía?

El 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Batalla de Obligado, que tuvo lugar en 1845. Estamos hablando de un feriado “trasladable”, por lo que se pasará para el próximo lunes 22 de noviembre. Este “finde largo” tiene como objetivo incentivar el turismo interno, según habían adelantado desde la propia administración Fernández.