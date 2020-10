El presidente Alberto Fernández aseguró que "se equivoca" quien piensa que él tomará "distancia" de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó la necesidad de "estar unidos" y aseguró que el Frente de Todos debe impedir que "el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina".



En una entrevista que publicó el portal El cohete a la luna, Fernández declaró: "El acto del 17 (de octubre, por el Día de la Lealtad) es de todos nosotros; si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos".



Además, recomendó que cualquiera que busque "fortalecer al gobierno" deberá hacerlo fortaleciendo "a todos".

"Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy", aseguró.



Insistió con que éste es su " último proyecto para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más " .



"Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos", graficó.

Con todo, admitió que Fernández de Kirchner y él no piensan "exactamente igual en todo", pero, dijo: "En lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura".

El dólar y la negociación con el FMI

Alberto Fernández afirmó que en la Argentina es necesario "ordenar el mercado de divisas" para lo cual, consideró, será "fundamental" un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"El mercado de las divisas está muy desordenado y debemos ordenarlo. De hecho hay cuatro valores distintos", dijo el presidente y señaló que "el problema central es que como hay varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue".



Fernández destacó que entre la elección primaria de agosto y el 27 de octubre en que ganó la elección "se fugaron 23.000 millones de dólares que dejaron salir tratando de sostener un dólar que no pasara de los 60 pesos".

" Cuando nosotros llegamos en diciembre nos encontramos un Banco Central lánguido, sin reservas, vacío, con pocos dólares de libre disponibilidad. Y nosotros queremos privilegiar el uso de esos dólares en la compra de insumos para la importación, fundamentalmente", explicó.



Además, dijo que "hay una demanda sostenida de argentinos que quieren ahorrar en dólares" lo que motivó la implementación para el atesoramiento de divisas el impuesto país y un 35% de anticipo del impuesto a las ganancias.



"El contado con liqui es un mercado muy pequeño, que no mueve más que 20 millones de dólares", afirmó pero también señaló que "el dólar blue que es un mercado ilegal, carece de dólares, porque no hay turismo. Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande".

El presidente también expresó que con el ministro de Economía, Martín Guzmán, trabaja "para ordenar el mercado bursátil" y para eso consideró " fundamental ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario, que el martes mandó por primera vez a su grupo técnico".



En referencia a en qué contribuiría el FMI a ese ordenamiento, Fernández señaló la necesidad de " saber que el Fondo entienda las necesidades internas" de la Argentina, lo que no implica aporte de fondos sino "de destinar recursos a los sectores más necesitados, jubilados, personas en situación de indigencia o pobreza".



Sobre cómo incidiría eso en la cotización del dólar, el mandatario explicó que se logrará "por su repercusión en la cuestión fiscal. En el contexto de los programas fiscales con el Fondo se podrá ordenar el problema de la divisa".

Al plantear las razones por las cuales el acuerdo con los bonistas privados no aportaron la tranquilidad al mercado cambiario esperada, dijo que a pesar de "un acuerdo con los acreedores, Wall Street sigue operando. Y el aumento del riesgo país obedece a que parte de los acreedores que recibieron los nuevos bonos los están vendiendo y los bonos argentinos son un gran negocio".



"Muchos de ellos (los bonistas) no han quedado contentos con el acuerdo, que fue muy exigente de nuestra parte", aseguró Fernández por lo que no sólo se puede analizar que quieren salir rápido del negocio "o complicarle la vida al gobierno".



En ese sentido, también destacó que " hay una fuerte presión para que acreedores externos que tienen dólares en la Argentina puedan sacarlos", por lo que al impedir el Gobierno que se vayan esos dólares "sin duda allí existe un juego de poder".

Al referirse al tema inflacionario, el mandatario destacó que hay "Precios Cuidados en los grandes centros de compras, los supermercados y los hipermercados. Allí están funcionando. Pero hay mucha tensión porque los precios se han mantenido durante meses y muchos de los insumos con los que se producen esos alimentos han aumentado".



Los productores, aseguró, " no quieren incumplir los Precios Cuidados, pero están viviendo un momento de tensión" ya que en un supermercado los Precios Cuidados están pero "en un almacén de cercanía, allí efectivamente, los precios se empiezan a disparar".



"La causa puede estar dada por especulaciones. Tenemos la economía virtualmente contenida desde el comienzo de la pandemia y la contención básicamente es el cuidado de los precios en alimentos, tarifas y alquileres, además de evitar desalojos", analizó.

.



Ene se contexto, reseñó: " La pandemia ha desordenado la economía, en todo el mundo. Nosotros también lo padecemos y sobre fin del año vamos a tener el panorama más claro para enfrentarlo en 2021".



"De aquí a fin de año tenemos que contener, porque la pandemia no terminó, está en su peor expresión en este momento. La vivimos un poco más aliviada en el AMBA. Pero en el interior se ha desplegado con una ferocidad enorme".

