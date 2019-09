El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, confirmó este jueves su idea de reprogramar la deuda externa de la misma forma que lo hizo Uruguay en 2003, que consistió en estirar los plazos pero sin hacerles quitas a los montos a pagar, ni modificar las tasas de interés. Lo hizo en Córdoba, al participar de un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, donde disertó ante unas 500 personas.

En su intervención, Fernández además refirió que “ha sido realmente llamativo, impresionante, magnífico cómo nos endeudamos. Es un gran condicionante porque nos obliga a asumir las responsabilidades que el Estado tomó”. Enfatizó seguidamente que “nunca dijimos que no íbamos a pagar o hacer una quita. Sí dijimos: déjennos crecer”.

El endeudamiento es el mayor problema que hoy encuentra la Argentina. Es un condicionante enorme y cuesta entender cómo fue que nos pasó. — Alberto Fernández (@alferdez) September 26, 2019

El ex jefe de gabinete repasó que con el kirchnerismo se pagó todo al FMI: u$s9.800 millones. “Hoy debemos u$s57.000 millones, una cifra que se alcanzó en un año. Increíble lo que pasó”, agregó. Luego sostuvo que, por las condiciones internacionales, “Uruguay es un buen modelo a seguir; lo he hablado con muchos fondos de inversión y es posible; no va a haber dificultades para lograr esto”.

Previamente, Fernández asistió a un congreso sindical de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en la localidad cordobesa de La Falda. Allí, instó a los argentinos a que “marchemos hacia un futuro venturoso”, aunque opinó que lograr ese objetivo “va a depender de nuestra decisión como sociedad. No depende de ningún semestre y no depende de ningún inversor externo”.

En ese sentido, afirmó que “el tiempo que viene es un tiempo en donde todos tenemos lugar para desarrollarnos”. Asimismo, el candidato que comparte la fórmula con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó esperanzado en que “esta sea la última vez que nos levantamos de una crisis y que de aquí en más sólo marchemos hacia un futuro venturoso”.

Por último, afirmó que “los peronistas aprendimos de Evita que donde hay una necesidad hay un derecho”, mientras que la gestión del presidente Mauricio Macri “siente que donde hay una necesidad hay un negocio y no ya un derecho”.