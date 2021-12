El Fondo Monetario Internacional ( FMI) publicó en las últimas horas un informe técnico sobre el préstamo de U$S 45.000 millones que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Entre otras conclusiones, señaló que la estrategia del ex jefe de Estado frente a la crisis fue "demasiado frágil" y consideró que debería haber renegociado con los acreedores e implementar controles de capitales antes de las PASO de 2019.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández calificó de "lapidario" el informe del organismo multilateral de crédito sobre la deuda contraída por la gestión macrista. Lo hizo al hablar brevemente con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, con quienes también conversó sobre sus deseos para la economía de cara al próximo año.

.

"El informe, teniendo en cuenta quien lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros decíamos", comentó Fernández. Y al ser consultado sobre si "esperaba más", respondió: "No, es el Fondo".

Por otro lado, Fernández se mostró confiado en alcanzar un acuerdo en la renegociación de la deuda con el FMI, pese a que la oposición rechazó el proyecto de Presupuesto 2022. El último viernes, el Presidente mantuvo una videoconferencia con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en la que ambos se mostraron dispuestos a continuar con las conversaciones.

"Nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva", comentó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, tras admitir el "problema inesperado del rechazo del Presupuesto".

Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva. pic.twitter.com/sNcVTX8YNA — Alberto Fernández (@alferdez) December 17, 2021

En tanto, acerca de sus propósitos a futuro, Fernández apuntó que son "mejorar la calidad institucional del país, mejorar las condiciones de desigualdad en que vivimos, ayudar a mejorar la información que se brinda". "Espero -pidió- que estemos en un país más tranquilo, más sereno, pero que trabaje mucho para logar la igualdad".

Sobre la marcha de la economía, el Presidente sostuvo está creciendo bien, estamos contentos, los datos de empleo son buenos, tenemos que trabajar mucho que el empleo formal se recupere y en eso estamos".

Deuda con el Fondo: la opinión de Gabriela Cerruti

Por su parte, la vocera presidencial afirmó este jueves que el informe publicado por el FMI"realmente lapidario" y comparte lo que viene "diagnosticando el Gobierno sobre lo que sucedió con esa deuda", aunque consideró que es "tímido en algunos aspectos".

.

"El informe indica que el préstamo millonario no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos", enumeró Cerruti esta mañana en el inicio de la conferencia de prensa semanal que brinda desde la Casa Rosada.

En ese marco, Cerruti agregó que la publicación "reconoce que buena parte de la deuda que tomó el gobierno de Macri se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, además de que no logró siquiera diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación".