Ante los principales empresarios del país que participan del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Alberto Fernández exhibió las cifras positivas de la economía, de la producción y de la industria que "se encuentra en su mayor nivel de actividad en seis años" y aclaró respecto al lema propuesto en el evento "Ceder para crecer" que "ceder no es perder, no es entregar, es no resistirse, volverse más gentil y compasivo".

En clara referencia a la puja distributiva que actualmente mantiene a los salarios por debajo del crecimiento de los precios, Fernández agregó en el cierre del evento que “consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso”.

El jefe de Estado subrayó en el encuentro que tiene lugar en "La Feliz" y que reúne también a economistas, funcionarios, dirigentes sindicales y ex funcionarios del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) los valores institucionales que defiende su gobierno.

El Coloquio 58 del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en Mar del Plata, comenzó el pasado miércoles, con una presencia multitudinaria de empresarios, que se estima más de 900.

