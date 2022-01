El presidente Alberto Fernández habló apenas unas horas después de que se conociera que Máximo Kirchner abandonara su rol en la Cámara de Diputados. Además, volvió a hacer referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Máximo, funcionario de la Cámara baja del Congreso de la Nación, dejará de ser el presidente del bloque del Frente de Todos. ¿Qué motivo argumentó? Marcadas disidencias con la forma en que el Poder Ejecutivo llevó adelante la negociación.

Acerca de la renuncia, detalló: "La verdad hablé el miércoles con Máximo y él me contó sus diferencias. Hoy me llama y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que no era necesario y me dijo que era una decisión tomada. Cristina también estaba en contra de que él renuncie".

"Cristina también tenía sus matices con el tema del acuerdo con el Fondo, pero al final del día el Presidente soy yo, el que tome sus decisiones soy yo", puntualizó Alberto en la entrevista que mantuvo para la señal de noticias C5N y agregó: "Yo sé que Cristina tenía su mirada con respecto al acuerdo".